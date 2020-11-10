Фотофакт: директор тернопільської школи мотивує учнів цукерками

5 чупа-чупсів і два яблука — ціна правильно відгаданої загадки, яку школярам сьогодні запропонував директор ТНВК «Школа-ліцей №6 Назарія Яремчука Олександр Остапчук. Відповідне оголошення розмістили на вуличній дошці біля входу в навчальний заклад.

Крім цього на сайті школи-ліцею директор опублікував загадку тижня:

Джордж Вашингтон, Шерлок Холмс, Людвіг ван Бетховен, Наполеон Бонапарт, Нерон. Хто зайвий у цьому списку?

Відповідь слід надіслати на електронну адресу sowa_@ukr.net.



