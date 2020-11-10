Помер двічі відмінник культурноосвітньої роботи, почесний житель Чорткова Петро Голінатий

На 81 році життя відійшов у вічність диригент-хормейстер, двічі відмінник культурноосвітньої роботи, заслужений працівник культури України, почесний житель Чорткова Голінатий Петро Миколайович…

Петро Голінатий – добре знана постань на теренах нашого краю. Він був надзвичайно освіченою та ерудованою людиною. Закінчив Староягільницьку семирічну школу, Тернопільське музичне училище, Київський державний інститут культури, а також Івано-Франківський педагогічний інститут.

Все його життя було тісно переплетене із музикою. Петро Миколайович очолював хори у будинках культури сіл Біла, Базар, Стара Ягільниця, Малі Чорнокінці, Колиндяни, більше 35 років віддав Чортківській музичній школі, навчаючи дітей цінувати прекрасне…

Керівництво та колектив Чортківської міської ради висловлюють найщиріші співчуття з приводу непоправної втрати всім рідним та близьким Петра Миколайовича. Світла пам’ять про нього завжди житиме в наших серцях. Нехай Всевишній охороняє його світлу душу в Царстві Небесному…