Депутати з Рівненщини у зверненні до Зеленського обізвали місто на Тернопільщині «селом»

На початку 2020 року комісією Міністерства оборони України було погоджено майновий комплекс Копичинецької виправної колонії №112, яка на даний час є законсервованою, для розміщення військової частини інженерних військ оперативного командування «Захід». У місто Копичинці мали передислокуватися дві військові частини з Дубна (Рівненська область).

Коли ці плани почалися реалізовуватися депутати Дубенської міської ради прийняли звернення до Президента Володимира Зеленського, Кабміну, Міністерства оборони, комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо недопущення перереєстрації та передислокації військових частин з міста Дубно Рівненської області до… села Копичинці Тернопільської області. Очевидно, свідомо депутатами з Дубно місто Копичинці назвали «селом».

– У селі Копичинці відсутнє центральне водопостачання та водовідведення, не забезпечений вивіз сміття через відсутність сміттєвого полігону, відсутня центральна дорога з твердим покриттям. А місць у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах села Копичинці недостатньо навіть для задоволення потреб місцевого населення, що ставить під загрозу реалізацію конституційних прав на освіту дітей вказаних сімей військовослужбовців міста Дубно. Відсутність інфраструктури у Копичинецькій громаді, відсутність перспектив для соціально-економічного благополуччя сімей військовослужбовців негативно вплине на якість життя родин військовослужбовців. Отож, передислокація однієї з військових частин міста Дубно Рівненської області у село Копичинці Тернопільської області може привести до мільйонних додаткових видатків з бюджету України в кризовий для економіки країни час, а, головне, що може зруйнувати життя сімей військовослужбовців міста Дубно, – йдуться серед іншого у зверненні депутатів Дубенської міської ради.

Їхні колеги з Копичинецької міської (а не сільської, як собі думають слуги народу з Дубна) ради, не забаритися з відповіддю, назвавши звернення депутатів з Рівненщини «зверхнім та наповненим недостовірною інформацією».

– Центр громади розкинувся по обидва боки річки Нічлави та двох її приток. Через місто пролягає гілка Львівської залізниці, яка здійснює пасажирські та вантажні перевезення, функціонує вокзал з прямим пасажирським сполученням із столицею. У громаді проживає близько 13 000 людей, у місті є дві середніх школи І-ІІІ ступенів які можуть прийняти 500+ учнів. Вулиці міста покриті твердим покриттям, громада повністю газифікована та електрифікована, у місті розташована Копичинецька комунальна лікарня. На території громади також є паспортизований полігон для утилізації твердих побутових відходів. У місті діє комунальна служба, поліцейська станція, центр соціальних послуг з геріатричним відділенням, велика кількість об’єктів комерційної власності та підприємницької діяльності. Комісією Міністерства оборони України було відзначено, що на території КВК №112 обладнано незалежну систему водопостачання, житловий фонд на даний момент дозволяє розмістити достатню кількість сімей військовослужбовців, а технічні приміщення дозволяють безперешкодно та в необхідному обсязі розмістити військову техніку та обладнання. Майновий комплекс вміщує в собі усі необхідні структурні дільниці для повноцінного функціонування, має власні виробничі цехи, наповнений бібліотечний фонд, а до останнього часу на належному рівні надавала загальноосвітнє та професійно-технічне навчання, – йдуться в заяві депутатів Копичинецької міської ради.

Депутати з Копичинців звернулися до Тернопільської обласної ради та обласної державної адміністрації засвідчити підтримку Копичинецької міської громади та посприяти розміщенню військової частини на території майнового комплексу ВК №112 та міста Копичинці.



