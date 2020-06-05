Футбольний сезон на Тернопільщині розпочнеться 14 червня

COVID-19 вплинув практично на всі сфери життєдіяльності українців. Зачепила ця біда і спортивну сферу. Зокрема, старт чемпіонату Тернопільської області з футболу планувався ще на кінець квітня, однак його довелося відкласти на невизначений термін. І ось 3 червня на нараді представників команд вищої і першої ліг було прийнято рішення розпочати аматорські футбольні змагання на Тернопільщині 14 червня.

Орієнтовно в чемпіонаті області змагатимуться понад два десятки команд, розділених на дві ліги – вищу і першу.

За попереднім складом учасників до вищої ліги будуть включені такі команди: “Агрон” (В. Гаї), “Збруч-Агробізнес” (Підволочиськ), “Вся Україна – Колос” (Бучач), “Зоря” (Хоростків), «Медобори” (Зелене), “Поділля” (Васильківці), ФК “Козова”. До цього числа може додатися ще від однієї до чотирьох команд. У разі, якщо загальна кількість колективів буде вісім, то змагання відбуватимуться в три кола, десять і більше – два.

Першу ліги мають сформувати: “Колос” (Зборів), ФК “Трибухівці”, “Арсенал” (Білокриниця), “Нива” (Підгайці), “Віго-Острів” (Тернопільський р-н), ФК “Нараїв” (Бережанський р-н), “Рідна Борщівщина” (Борщів), “Вікнини” (Вікно, Гусятинський р-н), “Кристал” (Чортків), ФК “Мельниця” (Мельниця-Подільська), “Нива” (Городниця), ФК “Плотича” (Білецька ОТГ), «Хатки» (Бережани). Змагання проходитимуть у традиційні два кола.

На сьогодні питання, в якій лізі виступатимуть бережанські “Хатки” та ФК “Плотича”, хоча те, що вони гратимуть у чемпіонаті області, не викликає сумнівів. Остаточне рішення представники цих команд мають прийняти в найближчі кілька днів. Також до п’ятниці, 5 червня, мають визначитися з участю у чемпіонаті області (вища ліга) чемпіон першої ліги 2019 року заліщицький «Дністер» та студентський чемпіон України і віце-чемпіон Європи ФК «Тернопіль-Пеудніверситет».

Варто сказати, що чемпіонат області з футболу 2020 року відбуватиметься згідно з медичним протоколом та з дотриманням протиепідемічних заходів.