16:41 | 5.06.2020
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На Тернопільщині виявили Африканську чуму свиней

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Африканську чуму свиней виявили в одному із фермерських господарств у селі Раславка, Кременецького району. Захворювання підтвердили у двох свиней.

 На місці працюють спеціалісти Кременецької районної лікарні ветеринарної медицини та районного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. Встановлено, що поголів’я завезене в господарство без відома ветеринарної служби району.

 Результати вірусологічного дослідження Івано-Франківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів підтвердили АЧС. Трупи тварин утилізували.

 Рішенням ДНПК при райдержадміністрації встановили карантин та оголосили населений пункт неблагополучним щодо АЧС.

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