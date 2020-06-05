На Тернопільщині виявили Африканську чуму свиней

Африканську чуму свиней виявили в одному із фермерських господарств у селі Раславка, Кременецького району. Захворювання підтвердили у двох свиней.

На місці працюють спеціалісти Кременецької районної лікарні ветеринарної медицини та районного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. Встановлено, що поголів’я завезене в господарство без відома ветеринарної служби району.

Результати вірусологічного дослідження Івано-Франківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів підтвердили АЧС. Трупи тварин утилізували.

Рішенням ДНПК при райдержадміністрації встановили карантин та оголосили населений пункт неблагополучним щодо АЧС.