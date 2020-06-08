Усі дитячі атракціони в Тернополі є справними та безпечними

Фахівці Управління Держпраці у Тернопільській області та ДП «Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці» перевірили у суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб, які є власниками атракціонної техніки у Тернополі, готовність обладнання до безпечної експлуатації у весняно-літній період.

Перед початком роботи атракціонних комплексів, першочергово перевіряють, чи справне обладнання та навчений персонал щодо попередження нещасних випадків. Зокрема, інженерно-технічні працівники повинні пройти навчання з охорони праці у спеціалізованому закладі, а обладнання, яке експлуатується, повинно пройти повний технічний огляд та експертне обстеження уповноваженої організації.

Цьогоріч експерти державного підприємства «Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці» обстежили усі 17 атракціонів «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя». Комунальне підприємство отримало дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки. Перевірено стан гальмівних систем та болтових з’єднань, електрообладнання, кріплення металоконструкцій, контури заземлення та пульти управління атракціонів. Експерти технічні з експертизи атракціонної техніки після усунення виявлених недоліків власниками провели випробування паркових атракціонів. На сьогодні усі 17 атракціонів є справними та безпечними для користування.

Фахівці Управління Держпраці у Тернопільській області наголошують, що суб’єктам господарювання потрібно суворо дотримуватися вимог безпеки при експлуатації атракціонної техніки, не допускати порушень з охорони праці, а при виявленні – вчасно усувати у повному обсязі. За експлуатацію обладнання з порушеннями вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці персональну відповідальність несе керівник підприємства.

Інформуємо також, що користувачі атракціонної техніки мають право ознайомитися з результатами технічного огляду, експертного обстеження та з документами дозвільного характеру на експлуатацію обладнання, які повинні бути у суб’єкта господарювання.

Якщо у вас виникають сумніви у безпечності та справності атракціонів, відсутні огородження небезпечних зон, правила користування або інші належні документи – рекомендуємо не користуватись такими атракціонами.