21:15 | 14.08.2020
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Новини Тернополя 

Голова обласної ради Віктор Овчарук подякував усім, хто долучився до створення видання «Відкрий Тернопілля»

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Як повідомлялось раніше, коштом Тернопільської обласної ради вийшла книга-альбом «Відкрий Тернопілля». Це репрезентаційне, подарункове видання, що містить інформацію про Тернопільську область, її туристичний потенціал. У книзі розміщено чимала кількість світлин із історичними та природними пам’ятками, видатними особистостями краю. Інформація про них подана двома мовами – українською та англійською.

Голова обласної ради подякував укладачам книги, фотохудожникам за високофахову роботу, талант та любов до Тернопілля, вкладені у видання. «Велике спасибі упорядникам, авторам тексту, перекладачам, дизайнерам та фотохудожникам за цей продукт європейського зразка. Впевнений, книга приверне увагу багатьох читачів, а запрошення відвідати  наш край стануть ще ефективнішими», – сказав Віктор Овчарук та вручив відзнаки обласної ради.

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