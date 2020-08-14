Голова обласної ради Віктор Овчарук подякував усім, хто долучився до створення видання «Відкрий Тернопілля»

Як повідомлялось раніше, коштом Тернопільської обласної ради вийшла книга-альбом «Відкрий Тернопілля». Це репрезентаційне, подарункове видання, що містить інформацію про Тернопільську область, її туристичний потенціал. У книзі розміщено чимала кількість світлин із історичними та природними пам’ятками, видатними особистостями краю. Інформація про них подана двома мовами – українською та англійською.

Голова обласної ради подякував укладачам книги, фотохудожникам за високофахову роботу, талант та любов до Тернопілля, вкладені у видання. «Велике спасибі упорядникам, авторам тексту, перекладачам, дизайнерам та фотохудожникам за цей продукт європейського зразка. Впевнений, книга приверне увагу багатьох читачів, а запрошення відвідати наш край стануть ще ефективнішими», – сказав Віктор Овчарук та вручив відзнаки обласної ради.