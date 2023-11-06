«Гортаючи сторінки життя…» – під такою назвою 3 листопада цього року в читальній залі Заліщицької МЦПБ відбулася конференція пам’яті, присвячена 85-річчю від дня народження Стефанії Шабатури – української мисткині-килимарки, багаторічної політичної арештантки радянських часів, членкині Української Гельсінської групи.

Людей захоплюють легенди… Така особистіть-легенда, наша землячка Стефанія Михайлівна Шабатура, яка народилася 5 листопада 1938 року в селі Іване-Золоте у сім’ї Ганни та Михайла Шабатур – людей працелюбних і талановитих.

Про батьків Стефанії – матір, народну художницю Ганну Шабатуру і її тата, нащадка козацького роду Михайла Шабатуру – виступила бібліограф Оксана Дяків.

Стефанія Шабатура була надзвичайно обдарована мистецьким хистом, вона закінчила Львівське художнє училище у 1961 р. та Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва у 1967 р. Проєктувала, ткала гобелени й брала участь у численних виставках.

Стефанія стала членкинею Спілки художників України. З другої половини 1960-х років почалися заборони… Створений Стефанією Шабатурою монументальний килим «Кассандра» (за твором Лесі Українки) відіграв важливу роль у її житті, бо виразно промовляв: «Прокинься, Україно!..».

12 січня 1972 року була заарештована, і її потужна творча енергія довге десятиліття могла виявлятися лише у рисунках і вишиваних мініатюрах на клаптиках тканини, знайдених в табірній зоні суворого режиму в Курганській області та Мордовської АССР.

Під час конференції до слова були запрошені: регіональний координатор мандрівного фестивалю документального кіно про права людини «Docudays.ua», історик, Володимир Ханас; громадсько-політичний діяч, учасник національно-визвольних змагань, літератор, правозахисник, засновник і лідер «Росохацької групи» Володимир Мармус.

Стефанія постійно брала участь у протестних акціях політв’язнів і стала членом Української Гельсінської Групи. Віддала боротьбі кращі роки й офірувала велику частину свого мистецького таланту, адже КДБ знищило 70 її екслібрисів і понад 150 рисунків.

Письменник, політик, громадський діяч, член Української Гельсінкської групи Микола Горбаль розповів про політичну ситуацію того часу, утиски та репресії, яких зазнали шестидесятники і Стефанія Шабатура. Спогадами про шкільні роки С.М.Шабатури поділилася заліщанка, однокласниця, членкиня «Союзу Українок» Савіна Коверчук.

Також виступила Ольга Тракало, в минулому директорка ЦБС, Заслужений працівник культури.

У кінці 1980-х рр. Стефанія Шабатура була активісткою Львівських організацій «Меморіалу» та Народного Руху України, брала участь у боротьбі за відродження репресованої УГКЦ.

Протягом 1990—1995 рр. була депутатом І демократичного скликання Львівської міської ради. Саме рада цього скликання 3 квітня 1990 року ухвалила рішення здійняти синьо-жовтий прапор на будівлі міської Ратуші. Прапор урочисто підняли депутати Стефанія Шабатура, Зеновій Саляк та Євген Шморгун.

З 1991 року Стефанія Шабатура обрана головою Марійського товариства «Милосердя».

Померла 17 грудня 2014 року в 76-річному віці у Львові, похована на Личаківському цвинтарі.

Увазі учасників конференції був запропонований фільм «Українські дисиденти. Вони розвалили імперію зла. Стефанія Шабутура».

Для кожного з нас важливо пам’ятати про наших видатних земляків, зокрема про талановиту майстриню-килимарку, громадську і політичну діячку Стефанію Шабатуру, і залучати до вивчення її життя і творчості дітей та молодь. (Відбулася презентація виставки творчих робіт учнів Заліщицької художньої школи естетичного виховання, директорка школи Іванна Андрійчук).

Огляд друкованих видань про С.М. Шабатуру та дисидентський рух 60-х років ХХ ст. «Нескорений дух творчості» провела методист Марія Рудик.

Про заходи, що відбувалися в Заліщицькій громаді з вшанування пам’яті видатної мисткині і громадської діячки С.М.Шабатури, розповів перший заступник голови Заліщицької міської ради Роман Краснюк.

Ведучими конференції були провідний бібліотекар Лілія Вонс та бібліограф Оксана Дяків.

На завершення події всі учасники виконали Державний Гімн України.

Естафету пам”яті тепер переймає Тернопіль. Запланована низка заходів спільно з Мандрівним фестивалем документального кіно про права людини Docudays Ua. Слідкуйте за анонсами на @Тернопіллям мандрує Docudays Ua.