Помічник Залужного загинув під час відкриття подарунка

39-річний військовий Геннадій Частяков, який працював помічником головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного, загинув внаслідок вибуху гранати.

Трагедія сталася вдома у Частякова, в селі Чайки Київської області.

13-річний син військового дістав тяжкі поранення – його шпиталізували.

Дружина та донька військового, які також перебували у будинку, не постраждали.

Під час огляду квартири поліцейські виявили ще п’ять цілих гранат.

Водночас, за інформацією видання “Еспресо”, помічника Залужного підставили: граната була закладена в одному з подарунків на день народження, з якими військовий прийшов додому. Боєприпас вибухнув під час відкриття подарунку – попередньо, це була коробка з пляшкою та чарками.

Дані про цей випадок внесено в ЄРДР за фактом загибелі людини та за статтею 263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”.