ТРЕНЕР НГАННУ: «МИ КИДАЄМО ВИКЛИК НАЙКРАЩОМУ БІЙЦЕВІ СУПЕРВАЖКОЇ ВАГИ»

З кожним днем сфера бойових мистецтв розвивається і презентує своїм фанатам ще цікавіші матчі. Звичайно, ми можемо спостерігати досить гарячих боїв в UFC або ж на арені світового боксу, але коли ці дві дисципліни стоять поруч одна з одною – це щось. 1win бк намагається якомога пильніше стежити за всіма подіями цієї дисципліни, щоб ви завжди були в курсі. Адже 1він – це не тільки слоти, а й ставки на всі види спорту!

Нещодавно стало відомо про те, що Нганну – боєць UFC і Тайсон Ф’юрі – напевно, найкращий боксер у світі на даний момент, битимуться за правилами боксу між собою. Чому такий бій став можливий? Причин кілька, ось які виділили експерти 1win:

Інтерес Нганну довести, що він може перемагати не тільки в UFC, а й давати відсіч більш серйозним суперникам. Тайсон Ф’юрі ж зі свого боку може довести всім навколо, чому саме він найкращий, адже Френсіс далеко не легкий опонент. Гроші. Звісно, грошові кошти, які кожен із них отримав би з такого поєдинку, це один із важливих факторів, про який не варто забувати. Достатньо лише згадати протистояння Флойда Мейвезера та Конора Макгрегора, призові якого були просто неймовірними.

Перш ніж приступити до огляду цього поєдинку від 1він, слід розповісти про те, як бійці готувалися до цього поєдинку, цим ми прямо зараз і займемося.

Настрій бійців перед поєдинком

Перед боєм ходило досить багато чуток і різних новин, деякі з яких навіть натякали всім на те, що цей поєдинок може так і не відбутися.Але, благо, бійці про це зовсім не думали і готувалися доводити свій авторитет на рингу.

І якщо у Тайсона Ф’юрі не виникало труднощів із підготовкою, то ось щодо Нганну не варто бути таким впевненим.Давайте подивимося на інформацію, яку вдалося знайти 1він, і зрозуміємо, чи настільки добре був готовий Францис до бою, як слід було б.

Що казав тренер Нганну – інформація від 1він

Примітно, що перед боєм тренер Франциса Нганну – Ерік Ніксік розповів про труднощі, які виникли в нього і його тренерського штабу перед зустріччю.

Далі цитата: «Перед нами стоїть дуже складне завдання. Мені набагато легше скласти план на бій з Джоном Джонсом або Стіпе Міочічем, двох нкращих бійців змішаних єдиноборств, які зараз виступають в одній ваговій категорії. Це не просте завдання, але тепер мені належить підготувати хлопця до боксерського поєдинку. Тут у нас немає можливості провести тейкдаун, немає можливості нанести удар ногою.



Ми вторгаємося на чужу територію і кидаємо виклик найкращому бійцеві суперважкої ваги. Це буде важко. Я скажу Френсісу, щоб він непомітно провів тейкдаун стоячи на одній нозі. Можливо, нам пробачать.»

Головні аналітики 1win не здивувалися такій заяві, оскільки готуватися до бою з боксером, який йде зі статистикою 33-1, з яких 24 перемоги вдалося здобути нокаутом, – не таке просте завдання.

1win: огляд бою Нганну – Ф’юрі

Настав час поговорити про сам поєдинок, який відбувся 28 жовтня в Саудівській Аравії, у місті Ер-Ріяд. Подивимося, чи вдалося спортсменам виправдати очікування не тільки 1win бк, а й інших фанатів.

Нганну, хоч і був колишнім чемпіоном UFC у важкій вазі, але ніколи не проводив професійних боксерських боїв. Тим не менш, він все ж зміг вразити світ і приголомшити глядачів на арені Kingdom Arena. А ось у боксерській кар’єрі Тайсона Ф’юрі сталася одна з його найбільш руйнівних ночей через поєдинок з Френсісом Нганну, на думку аналітиків з 1він.

У третьому раунді Нганну звалив Ф’юрі ударом лівої руки, а у восьмому він атакував ще з більшою силою «циганського короля». Його виступ призвів до того, що непереможний чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради опинився на межі поразки, він намагався не впасти, не кажучи вже про те, щоб виграти цей бій. Ф’юрі покинув ринг з пошкодженим лівим оком і з враженням, ніби його сильно побили. Нганну, як початківець у професійному боксі, вчинив це з великим достоїнством.

Проте, Ф’юрі таки вдалося здолати Нганну роздільним рішенням суддів, хоча і багато аналітиків та букмекерів, в тому числі і 1win вважають, що у Франціса вкрали перемогу і це досить неприємно. Але ж це не кінець для бійця, виходячи з досвіду, який він отримав у цьому поєдинку, він зможе зробити для себе висновки і повернутись ще сильнішим і згодом виграти свій перший серйозний поєдинок у боксі.

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Тим часом, після поєдинку між Нганну і Ф’юрі, своє слово сказав і Усик, який вже чекає на зустріч із «циганським королем». А ви ще й зможете виграти реальні гроші, якщо не пропустите цю подію! Робіть ставки на усі дисципліни разом із 1win бк!

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