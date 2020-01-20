Громадянин Конго так полюбив Тернопіль, що попав під кримінал

Тривалі і систематичні порушення міграційного законодавства завершаться для 32-річного громадянина Республіки Конго видворенням з України та 5-річною забороною в’їзду в нашу країну.

В Україну іноземець приїхав ще у 2011-му з метою навчання в одному з тернопільських вищих навчальних закладів, але в 2015-му був відрахований з вишу за невиконання умов договору. Від тоді колишній студент перебував в Україні нелегально, свідомо ухиляючись від виїзду.

Зважаючи на те, що на мігранта уже було складено протокол про адміністративне порушення і винесено рішення про примусове повернення до країни походження, яке він не виконав, Управління міграційної служби в Тернопільській області звернулось до суду з позовом про його видворення. Позов було задоволено.

Видворення порушник очікуватиме в Пункті тимчасового перебування іноземців, куди днями його помістили тернопільські міграційники.