До храму не за свяченою водою: тернополян обікрали у церквах

Дві крадіжки мобільних телефонів зареєстрували працівники тернопільської поліції за минулу добу. Усі вони трапилися у церквах під час Йорданських богослужінь.

Один телефон злодій уміло і непомітно витяг з кишені прихожанки у храмі на бульварі Данила Галицького, ще один кишенькар викрав недешевий ґаджет з сумки у церкві на вулиці Святого Михайла на 15 квітня.

За фактом крадіжок відкриті кримінальні провадження. Працівники поліції застерігають краян не втрачати пильність навіть у святих місцях, а у натовпі коїти протиправне найлегше. Тож, їдучи у громадському транспорті, перебуваючи на ринку, та навіть храмах пильнуйте гаманець та мобілку. Не носіть смартфон в кишенях верхнього одягу. Стежте, щоб до вас ніхто не притулявся, не тримайте довго сумку відкритою, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.