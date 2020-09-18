Премію “Зустріч” отримав письменник із Тернопільщини Василь Махно

Його ім’я назвали щойно на церемонії відкриття 27-го BookForum

Щойно на онлайн-церемонії відкриття 27-го BookForum оголосили ім’я переможця першого сезону українсько-єврейської літературної премії “Зустріч”, заснованої Канадською недержавною організацією “Українсько-єврейська зустріч”. Ним став Василь Махно і його роман “Вічний календар”, що побачив світ минулого року у Видавництві Старого Лева. Премія функціонуватиме також за підтримки BookForum та Українського інституту книги, інформує “Еспресо.Захід“.

Властиво, до короткого списку премії увійшли п’ять книг п’яти авторів – “Бабин Яр. Голосами” Маріанни Кіяновської (київське видавництво “Дух і Літера”, 2017), “Вічний календар” Василя Махна (Видавництво Старого Лева, 2019), “Історія, варта цілого яблуневого саду” Максима Дупешка (Видавництво 21, м. Чернівці, 2017), “Мій дід танцював краще за всіх” Катерини Бабкіної (Видавничий дім “Комора”) та “Учителька німецької” Ірини Власенко (Видавництво “Юніверс”, 2019). А первісно на премію претендували 27 україномовних видань 17-ти видавництв.

Відтак, згідно з положеннями премії (а за неї мали право змагатися тільки україномовні книги, що у якісній літературній формі сприяють українсько-єврейському порозумінню під гаслом “Наші історії неповні одна без одної”) – “Вічний календар” Василя Махна отримає красиву статуетку, спроектовану львівським художником Михайлом Москалем, та грошову винагороду у розмірі 6000 євро (4000 євро — автор і 2000 євро – видавець). Інші чотири фіналісти отримають заохочувальну винагороду по 250 євро.

“У книзі “Вічний календар” є все, що шукало наше журі, – сказав під час прямого включення голова великого журі премії (який і назвав переможця), український романіст Андрій Курков. – Це чудовий зразок, як саме письменник створює глобус історії, яка насправді відбувається між Чортковим і Бучачем”.

Андрій Курков також зауважив, що сьогодні на створення літературної премії потрібно стільки ж часу, як на створення епічного роману. Відтак поява ще однієї нагороди, яка заохочуватиме як дослідництво, так і якісне українське художнє слово, можна тільки вітати.