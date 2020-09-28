Тернопільська обласна бібліотека для дітей запрошує святкувати в онлайні

Карантин вніс корективи у всі сфери нашого життя. Зміни та обмеження торкнулись і професійного свята бібліотекарів, яке відзначається щорічно 30 вересня.

Незвично і у новому форматі проходитиме свято в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. Цьогоріч заплановано багато онлайн заходів, віртуальних виставок та відеопрезентацій, а також на свіжому повітрі буде облаштовано «Бібліотечний паркан побажань», на якому читачі та усі охочі тернополяни зможуть залишити свої вітальні послання з нагоди свята.

Пропонуємо ознайомитись з переліком та часом проведення заходів більш детально:

Презентація робіт учасників 28.09.20

Обласного творчого онлайн конкурсу «Моя домашня бібліотека».

Нагородження переможців

Книжкова інсталяція 28.09.20

«Осінній книгопад»

Відеопобачення 29.09.20

«Місце зустрічі – бібліотеки світу»

Відеоподорож 29.09.20

«Мандруємо бібліотекою»

Відеопрезентація

«Сучасне слово проситься до тебе…» 29.09.20

(літературні уподобання читачів)

Цикл заходів 30. 09.20

«Бібліотек@ запрошує на побачення»

Місце зустрічі – бібліотечний майданчик «Під липами»

Міжобласна акція

«Книжковий пікнік»

(В рамках проєкту КББ)

Книжкова виставка

«Не такі як усі…»

Літературний стенд

«Знайди свою книгу тут!»

Бібліотечна акція

«Станьмо друзями сьогодні!»

Презентація англомовного клубу

«Fun with English»

Віртуальна виставка творчих робіт

«Творіння рук дитячих»

Година дозвілля

«Грай, співай, відпочивай – себе творчо проявляй!»

Бібліоопитування

«Будь-яка мрія згодиться»

Бібліотечний паркан побажань

Запрошуємо усіх бажаючих приєднуватись до онлайн святкування. Чекаємо ваших відгуків і вподобань на сайті Тернопільської обласної бібліотеки для дітей та у мережах «фейсбук» та «інстаграм» ( http://odb.te.ua https://www.facebook.com/ odbteua @ternoteka ).

Уляна Пилипчук, редактор Тернопільської обласної бібліотеки для дітей.