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Новини Тернополя 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей запрошує святкувати в онлайні

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Карантин вніс корективи у всі сфери нашого життя. Зміни та обмеження торкнулись і професійного свята бібліотекарів, яке відзначається щорічно 30 вересня.

Незвично і у новому форматі проходитиме свято в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. Цьогоріч заплановано багато онлайн заходів, віртуальних виставок та відеопрезентацій, а також на свіжому повітрі буде облаштовано «Бібліотечний паркан побажань», на якому читачі та усі охочі тернополяни зможуть залишити  свої вітальні послання з нагоди свята.

Пропонуємо ознайомитись з переліком та часом проведення заходів більш детально:

  • Презентація робіт учасників 28.09.20

Обласного творчого онлайн конкурсу «Моя домашня бібліотека».

  • Нагородження переможців
  •  Книжкова інсталяція   28.09.20

«Осінній книгопад»

  • Відеопобачення 29.09.20

«Місце зустрічі – бібліотеки світу»

  • Відеоподорож 29.09.20

«Мандруємо бібліотекою»

  • Відеопрезентація

«Сучасне слово проситься до тебе…»   29.09.20

(літературні уподобання  читачів)

Цикл заходів 30. 09.20

 «Бібліотек@ запрошує на побачення»

Місце зустрічі – бібліотечний майданчик «Під липами»

  • Міжобласна акція

«Книжковий пікнік»

(В рамках проєкту КББ)

  • Книжкова виставка

«Не такі як усі…»

  • Літературний стенд

«Знайди свою книгу тут!»

  • Бібліотечна акція

«Станьмо друзями сьогодні!»

  • Презентація англомовного клубу

«Fun with English»

  • Віртуальна виставка творчих робіт

«Творіння рук дитячих»

  • Година дозвілля

«Грай, співай, відпочивай – себе творчо проявляй!»

  • Бібліоопитування

«Будь-яка мрія згодиться»

  • Бібліотечний паркан побажань

Запрошуємо усіх бажаючих приєднуватись до онлайн святкування. Чекаємо ваших відгуків і вподобань на сайті Тернопільської обласної бібліотеки для дітей та у мережах «фейсбук» та «інстаграм» ( http://odb.te.ua  https://www.facebook.com/odbteua @ternoteka ).

Уляна Пилипчук, редактор Тернопільської обласної бібліотеки для дітей.

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