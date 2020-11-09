Хто намагався нажитися на тернопільських “швидких”?

Суд прийняв рішення у справі про визнання недійсними додаткових угод на заправку швидких на суму 144 тисячі гривень.

Рішеннями Господарського суду Тернопільської області від 5 листопада 2020 року задоволено позови Тернопільської місцевої прокуратури про визнання недійсними додаткових угод до договорів про закупівлю бензину і дизельного палива та стягнення на користь Комунального некомерційного підприємства «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Тернопільської обласної ради надмірно сплачених майже 144 тис грн.

Встановлено, що приватне підприємство, шляхом укладення додаткових угод, безпідставно збільшувало ціну на нафтопродукти для «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», хоча ціни на ринку палива на той час не зростали.

Через вказані протиправні дії комунальне підприємство зайво сплатило постачальнику за договорами 143 тис 897 грн.

Нагадаємо, у жовтні цього року, рішенням Господарського суду задоволено аналогічний позов прокуратури про визнання недійсними додаткових угод, за якими вищеназване комунальне підприємство переплатило понад 70 тис грн постачальнику.