У центрі Тернополя жорстоко побили 17-річного хлопця

8 листопада о 22.16 бригада швидкої виїжджала на бульвар Шевченка, до бару «Бункермуз» у Тернополі, де надавала допомогу 17-річному пацієнтові. Хлопця побили невідомі зловмисники біля цього розважального закладу. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, переломом перегородки носа, після наданої медичної допомоги та зупинення носової кровотечі, пацієнта шпиталізовано в обласну дитячу лікарню.

Повідомив М. Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.