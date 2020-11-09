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Новини Тернополя 

У центрі Тернополя жорстоко побили 17-річного хлопця

Irena 0 Views Прокоментуй!

8 листопада о 22.16 бригада швидкої виїжджала на бульвар Шевченка, до бару «Бункермуз» у Тернополі, де надавала допомогу 17-річному пацієнтові. Хлопця побили невідомі зловмисники біля цього розважального закладу. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, переломом перегородки носа, після наданої медичної допомоги та зупинення носової кровотечі, пацієнта шпиталізовано в обласну дитячу лікарню.

Повідомив М. Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.

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