На Тернопільщині, священник УПЦ МП сів за кермо напідпитку
У мережі опублікували докази, як на Тернопільщині священник УПЦ МП сів за кермо напідпитку.
3 квітня “Тернополяни” писали, що в області зловили священникаУПЦ МП, який перебував за кермом власного авто напідпитку.
Про випадок у мережі Фейсбук повідомив користувач Олег Присяжнюк.
Отцем, що вирішив віддати своє авто на потреби ЗСУ, а сам – отримав повістку у воєнкомат та скоро поїде на на передову, виявився – 33-річний священник родом з Почаєва – Олександр Кардаш.
Так, у понеділок, 4 квітня, отець має з’явитися у військомат в місті Кременець.