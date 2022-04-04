У мережі опублікували докази, як на Тернопільщині священник УПЦ МП сів за кермо напідпитку.

3 квітня “Тернополяни” писали, що в області зловили священникаУПЦ МП, який перебував за кермом власного авто напідпитку.

Про випадок у мережі Фейсбук повідомив користувач Олег Присяжнюк.

Отцем, що вирішив віддати своє авто на потреби ЗСУ, а сам – отримав повістку у воєнкомат та скоро поїде на на передову, виявився – 33-річний священник родом з Почаєва – Олександр Кардаш.

Так, у понеділок, 4 квітня, отець має з’явитися у військомат в місті Кременець.