09:01 | 4.04.2022
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На Тернопільщині, священник УПЦ МП сів за кермо напідпитку

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У мережі опублікували докази, як на Тернопільщині священник УПЦ МП сів за кермо напідпитку.

  3 квітня “Тернополяни” писали, що в області зловили священникаУПЦ МП, який перебував за кермом власного авто напідпитку. 

Про випадок у мережі Фейсбук повідомив користувач Олег Присяжнюк. 

Отцем, що вирішив віддати своє авто на потреби ЗСУ, а сам – отримав повістку у воєнкомат та скоро поїде на на передову, виявився – 33-річний священник родом з Почаєва –  Олександр Кардаш. 

Так, у понеділок, 4 квітня, отець має з’явитися у військомат в місті Кременець. 

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