Інна Свириба з Тернополя відмовилася стати новою “слугою” в Раді: хто може зайняти це місце

Свириба подала заяву про відмову від місця у парламенті, а ЦВК погодила документ

Інна Свириба, яку було визнано обраною народною депутаткою від партії “Слуга народу”, відмовилася від цього мандата. Вона подала відповідну заяву, але причину не пояснила. Наступним на місце у Верховній Раді тепер є Сергій Мельник, повідомляє Інформатор.

Про це повідомила Центральна виборча комісія. Мельник балотувався у парламент під номером 149.

“Інна Свириба подала заяву про відмову від депутатського мандата. Комісія розглянула документ і визнала Інну Свирибу такою, яка не набула депутатського мандата”, – йдеться у повідомленні.

Тепер замінити Ірину Кормишкіну може Сергій Мельник. Він зазначений під №149 у виборчому списку партії “Слуга народу”. Якщо ж відмовиться і він, то наступною буде Юлія Палійчук, яка нині обіймає посаду речниці фракції “слуг”. Примітно, що три місця від неї у списку зазначений Роман Кравець, якого називають власником телеграм-каналу “Джокер”.