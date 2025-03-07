Енергетична й газова інфраструктура в різних регіонах України зазнала масованого ракетно-дронового удару, — Галущенко
росія продовжує свій енергетичний терор.
Знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. Повідомляє Міністр енергетики України Герман Галущенко.
Там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання.
росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам.
Поки триває небезпека – будьте, будь ласка, в укриттях.
Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Слідкуйте за офіційними повідомленнями.