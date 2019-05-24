“Іноземні інвестиції в економіку області – понад 104 млн дол. Це рекорд в Україні”, – Степан Барна



Міжнародний інвестиційний форум “Тернопільщина invest 2019” – це багатофункціональна платформа, на якій презентують весь потенціал нашої області. За словами голови облдержадміністрації Степана Барни цей захід не лише традиційний для нашого краю, а й один із наймасштабніших за кількістю іноземних гостей.

“Сьогоднішня наша зустріч є важливим кроком на шляху зміцнення міжнародних відносин Тернопільщини в усіх напрямках її співпраці. Вже зараз впевнено можемо говорити про суттєві позитивні зрушення, які дають усі підстави будувати подальшу стратегію розвитку нашого краю”, – зауважив очільник Тернопільської області. Він також додав, що впродовж 2016-2018 року залучено 12,7 мільярди гривень капітальних інвестицій в сектор економіки.

“Це лише внутрішній інвестор. Та пріоритетом для нас є залучення іноземних інвестицій. Лише впродовж першого кварталу 2019 року обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку області зріс у 2,3 рази і сягнув показника понад 104 мільйони доларів. Це абсолютний рекорд в Україні. За темпами це перше місце в нашій країні”, – наголосив Степан Барна.

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