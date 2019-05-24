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Тернопільські випускники замість випускання кульок в небо, садитимуть дерева (відео)

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Тернопільські випускники школи №24 прийняли естафету вінницької школи і садять дерева замість  випускання кульок в небо на останньому дзвонику.  Діти висадили сакуру, як символ плинності життя.

Випускники школи №24 передають естафету іншим школам міста.

Нагадаємо, учні вінницької гімназії запустили флешмоб: «Краще дерево в землі, ніж кулька в небі» та кинули виклик іншим навчальним закладам, пропонуючи замість повітряних кульок, китайських ліхтариків і конфеті, що шкодять довкіллю, саджати на свято останнього дзвоника дерева.  Школярі нагадують, що кульки, які кожен з нас бодай раз запускав у небо, є не тільки додатковим сміттям для природи, але й становлять загрозу для тварин, які можуть прийняти залишки гуми та силікону за їжу або заплутатися у них. Саме тому вони вирішили відмовитися від використання традиційного «летючого непотребу» і запустили флешмоб, до якого запрошують й інші навчальні заклади міста.

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One thought on “Тернопільські випускники замість випускання кульок в небо, садитимуть дерева (відео)

  • Богдан Бойко
    08:39 | 24 травня, 2019 at 08:39
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    Дуже гарна традиція, а для поїздок рекомендую сайт-каталог mobi-way.com.ua

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