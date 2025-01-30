Вивчити англійську з нуля. Тернопільців запрошують на безкоштовний тримісячний курс англійської мови

У Тернополі відкрили набір на безоплатний курс англійської мови для дорослих. Впродовж трьох місяців учасники зможуть отримати базові знання, подолати мовний бар’єр і почати впевнено спілкуватися англійською у повсякденному житті.

Про це повідомляють організатори — освітньо-культурний та волонтерський Гончаренко центр. У команді кажуть: курси англійської мови — традиційно найпопулярніші у просторі, тож команда відкрила новий набір, аби задовольнити запити усіх охочих навчатися.

«Хочете нарешті почати вивчати англійську і досягти впевнених результатів? Цей курс створений для вас! Наші викладачі допоможуть вам легко та ефективно опанувати основи англійської, аби зробити перші кроки до вільного володіння мовою», — діляться організатори.

Курс розрахований на містян старше 20 років, а його програма орієнтована на рівень Beginner.

«Всього за 3 місяці група пройде 30 офлайн-занять. Крім цього, студенти матимуть доступ до персонального електронного кабінету», — додають у просторі.

Навчання на курсі безкоштовне, для цього достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням. Заняття будуть проводити двічі на тиждень впродовж трьох місяців на базі місцевого Гончаренко центру, що на вулиці Коперника, 16.

Додамо, Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього.