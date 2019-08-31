Комунальники зіпсували лави на “Циганці” в Тернополі (Фото)
Тернопільські комунальники пофарбували дерев’яні елементи лавок на набережній Тернопільського ставу, роботу виконали недбало.
Лавки та інші елементи пляжу “Циганка” — дизайнерські розробки команди URBAN.te, яка щиро засмутилася від недбалості комунальників.
- На набережній пофарбували дерев’яні елементи лавок, – написали сьогодні URBAN.te на своїй сторінці у Facebook. — До цієї справи підійшли дуже недбало. Це стосується як вибору покриття так і акуратності нанесення.