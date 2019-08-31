Фтизіатричну службу Тернопільщини реформуватимуть

Про діяльність фтизіатричної служби в умовах діючих та нових реформ медицини йшлося на нараді, сьогодні, 30 серпня за участю начальника управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Володимира Богайчука та головного спеціаліста – терапевта Лариси Матюк, юрист-консультів Ольги Ємчук та Наталії Івахів, начальника відділу фінансово-економічного та програмного забезпечення Світлани Дейнеки.

Участь у нараді взяли: заступник головного лікаря КНП «Чортківська ЦРЛ» Світлана Шага, генеральний директор (головний лікар) КНП ТОЛ «Хоспіс» Тернопільської обласної ради Андрій Паламарчук, головний бухгалтер КНП ТОЛ «Хоспіс» Тернопільської обласної ради Леся Іванців, головний лікар Чортківського обласного протитуберкульозного диспансеру Михайло Черкасов, в.о.директора КНП «Кременецька ЦРЛ» Павло Кісіль, головний лікар Кременецького обласного протитуберкульозного диспансеру Григорій Вальчук, директор КНП «Заліщицька ЦРЛ» Василь Оскоріп, заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру Михайло Буртняк та головний лікар КНП «Бережанська ЦРЛ» Василь Вридник.

Йшлося про реорганізацію фтизіатричної служби Тернопільської області, зокрема закриття протитуберкульозних диспансерів у Кременці, Язлівці Бучацького району та Білобожниці Чортківського району та скорочення стаціонарних відділень.

Обґрунтовувалось це тим, що кількість туберкульозних хворих, які підлягають лікуванню у відділеннях такого профілю є незначною. Крім того, згідно сучасних вимог змінилися підходи до лікування даного захворювання. Значний акцент робиться на посиленні амбулаторного етапу лікування, який передбачає значне скорочення термінів перебування хворих на туберкульоз у стаціонарі. Це, і є, в принципі, вимогою реформи. Планово – реорганізувати на базі диспансерів у відділення обласного «Хоспісу», що дасть можливість ефективно використати наявні будівлі та приміщення та працевлаштувати працівників.

– Реформа фтизіатричної служби має на меті привести систему лікування хворих на туберкульоз у відповідність до міжнародних стандартів – повідомив начальник головного управління охорони здоров’я ТОДА Володимир Богайчук. – Саме згідно з цими міжнароднами стандартами акцент робиться на амбулаторному лікуванні. У зв’язку зі зміною підходів до лікування, назріла потреба в реорганізації фтизіатричної служби в області.