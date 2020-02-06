8 лютого в Тернополі – особлива подія за участю зіркових гостей

О 17:00 на вулиці братів Бойчуків, 4 відкривається оновлений фізкультурно-спортивний комплекс, де тренуватиметься й гратиме баскетбольний клуб «Тернопіль». У заході візьмуть участь легенди українського баскетболу, екс-гравці національної збірної, а нині президент БК «Рівне» Сергій Ліщук, головний тренер БК «Тернопіль» Дмитро Забірченко та наставник збірної України 3х3 Юрій Процюк.

Після урочистої частини, о 18:00 першу гру в ФОКу проведе лідер вищої української ліги. «Тернопіль» прийматиме четверту команду чемпіонату – БК «Житомир». Наша команда націлюється лише на перемогу. В цій зустрічі і у недільній. 9 лютого команди зіграють о 16:30.