Бібліотеки Тернопільщини отримали книгу на яку чекали по всій Україні

Щороку у жовтні більшість країн проводить місяць підвищення обізнаності про рак молочної залози. Цього року до нього долучилися й бібліотеки Тернопільщини. Окрім інших заходів вони пропонують своїм відвідувачам познайомитися з книгою харків’янки Альони Воробйової “Мистецтво жити під час хіміотерапії”, яка показує внутрішній світ жінки, якій діагностували рак, і її почуття під час проходження хіміотерапії. Це артбук, до якого увійшли щоденникові записи авторки і роботи 10 фотографів, кожен з яких зробив свій артпроєкт з Альоною як головною героїнею. Як каже сама Альона Воробйова, книга не про те “як я перемогла рак”, а скоріше про страх смерті, самотність і про потенціали, які є в цих станах. Вступне слово для артбука зробив український письменник Сергій Жадан. Книга створена в рамках проєкту Українського культурного фонду і мешканці Тернопільщини можуть взяти почитати її безкоштовно у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці та районних бібліотеках області (повний перелік закладів Тернопільщини, яким надійде книга дивиться нижче).



Альона захворіла на рак молочної залози у 38 років, як і колись її мама. Але мама відмовилася лікуватися, злякавшись хіміотерапії, її наслідків, втрати волосся, а з ним – жіночності. Альоні тоді було 16 років, і вона добре пам’ятає ті жах і страх, що переживала її мама. Коли Альона дізналася про свій діагноз, вже її старшій доньці було 16, а сама вона зіткнулася з тим же страхом: “без волосся я буду не жінка, недостатньо жінка”. Але не могла дозволити собі злякатися і програти. Тому що знала, як страшно буває дітям, коли їхня мама помирає.



Альона Воробйова відома у Харкові як організаторка концертів, фестивалів та інших культурних подій. На пост у Фейсбуці про те, що їй діагностували рак молочної залози, відгукнулися сотні артистів, письменників, художників та інших митців з різних країн. “Я мріяла написати книгу, присвячену мамі, з раннього дитинства. Коли мами не стало, ця мрія стала ще важливішою для мене. Але в щоденній суєті у мене не вистачало часу навіть подумати, про що буде книга. І ось у такий несподіваний спосіб моя мрія збулася. Причому цей артбук врятував і мене: зйомки, планування, спілкування, бажання закінчити книгу і дати іншим жінкам те, чого так не вистачало мені, коли я дізналася, що у мене рак – все це дуже допомагало відштовхуватися від дна, коли здавалося, що простіше залишитися там”- розповідає Альона.



Важливість артбука у вступному слові до нього зазначає Сергій Жадан: “Книга, за великим рахунком, не лише про Альону та її історію – вона про всіх нас. Про нашу готовність говорити й не здаватися, про нашу здатність допомогти, про наші можливості, про нашу силу. Ця історія може багато чого навчити. Головне – не боятися вчитися. І не боятися любити”.



Ідея створення такого артбука народилася у Альони під час спілкуванні з друзями з арт-середовища. Спочатку щоденникові записи і пости в соцмережах про своє лікування авторка робила, скоріше, для себе. Друзі-фотографи влаштовували творчі фотосесії з нею, щоб підтримати і допомогти відволіктися. Координаторка випуску книги культурна менеджерка Марія Какуріна, впевнена: “Ми забуваємо часто, що мистецтво – це інструмент, який може багато чого змінити в житті окремої людини, цілих груп, країн. Цей артбук – він саме такий”.



Артбук вийшов наприкінці вересня 2020 року у харківському видавництві “Віват”, яке відоме своєю відкритістю до соціально важливих тем та проєктів. “Мені здається, що якби Альона не звернулася в наше видавництво, ми б самі бігали за нею і пропонували випустити артбук “Мистецтво жити під час хіміотерапії” саме у нас”- жартує директорка видавництва Юлія Орлова.

Проєкт по створенню артбука реалізовано благодійним фондом “Артдача” за підтримки Українського культурного фонду. В рамках цієї співпраці всі книги передають онкологічним центрам, бібліотекам і галереям у всіх областях України, в тому числі й Тернопільщини. “Коли ми формували списки для відправки, у нас тільки для Львівської області просили 300 книг – розповідає Альона Воробйова. – І це підтверджує, що зусилля людей, які зі мною створювали цей артбук, і мої страждання, переживання близьких за мене – все не дарма”.



На сторінках проекту в соцмережах є посилання на карту з позначеними місцями, де будь-хто може подивитися і почитати артбук “Мистецтво жити під час Хіміотерапії” абсолютно безкоштовно. Карта постійно оновлюється.

Прочитати книгу ви можете у таких бібліотеках вашого регіону (радимо попередньо уточнити чи є книга в наявності та чи працює бібліотека).

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, для:

Тернопільська обласна бібліотека для молоді

Центральна бібліотека імені Т. Шевченка Бережанської ЦБС

Центральна бібліотека Борщівської ЦБС

Центральна бібліотека Бучацької ЦБС

Центральна районна бібліотека Гусятинської ЦБС

Центральна бібліотека Заліщицької ЦБС

Центральна бібліотека Збаразької ЦБС

Центральна бібліотека Козівської ЦБС

Центральна бібліотека ім. Ю. Словацького Кременецької ЦБС

Центральна бібліотека Підволочиської ОТГ

Центральна бібліотека Тернопільської районної ЦБС

Центральна бібліотека Чортківської районної ЦБС

А також:

Бібліотека Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського

КУ «Тернопільська ОНМБ» Тернопільської обласної ради

Посилання на карту з позначками, де є артбук “Мистецтво жити під час хіміотерапії”

Сторінка артбука “Мистецтво жити під час хіміотерапії” в Facebook

Instagram-аккаунт артбука “Мистецтво жити під час хіміотерапії”

Сторінка Альони Воробйової в Facebook

Проєкт підготовлено за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою автора.



Довідка

Наклад артбука “Мистецтво жити під час Хіміотерапії” – 500 примірників. Книга має 192 дві сторінки з ілюстраціями. Тип обкладинки – тверда. Фотографи, чиї роботи увійшли до книги: Вікторія Агуреєва, Катерина Переверзева, Каміла Давлятшина, Владислав Краснощок, Ігор Чекачков, Марго Колобова, Валентин Кузан, Анна Семенова, Тетяна Булгакова і Дмитро Чирик.