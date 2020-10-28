Бібліотеки Тернопільщини отримали книгу на яку чекали по всій Україні
Щороку у жовтні більшість країн проводить місяць підвищення обізнаності про рак молочної залози. Цього року до нього долучилися й бібліотеки Тернопільщини. Окрім інших заходів вони пропонують своїм відвідувачам познайомитися з книгою харків’янки Альони Воробйової “Мистецтво жити під час хіміотерапії”, яка показує внутрішній світ жінки, якій діагностували рак, і її почуття під час проходження хіміотерапії. Це артбук, до якого увійшли щоденникові записи авторки і роботи 10 фотографів, кожен з яких зробив свій артпроєкт з Альоною як головною героїнею. Як каже сама Альона Воробйова, книга не про те “як я перемогла рак”, а скоріше про страх смерті, самотність і про потенціали, які є в цих станах. Вступне слово для артбука зробив український письменник Сергій Жадан. Книга створена в рамках проєкту Українського культурного фонду і мешканці Тернопільщини можуть взяти почитати її безкоштовно у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці та районних бібліотеках області (повний перелік закладів Тернопільщини, яким надійде книга дивиться нижче).
Альона захворіла на рак молочної залози у 38 років, як і колись її мама. Але мама відмовилася лікуватися, злякавшись хіміотерапії, її наслідків, втрати волосся, а з ним – жіночності. Альоні тоді було 16 років, і вона добре пам’ятає ті жах і страх, що переживала її мама. Коли Альона дізналася про свій діагноз, вже її старшій доньці було 16, а сама вона зіткнулася з тим же страхом: “без волосся я буду не жінка, недостатньо жінка”. Але не могла дозволити собі злякатися і програти. Тому що знала, як страшно буває дітям, коли їхня мама помирає.
Альона Воробйова відома у Харкові як організаторка концертів, фестивалів та інших культурних подій. На пост у Фейсбуці про те, що їй діагностували рак молочної залози, відгукнулися сотні артистів, письменників, художників та інших митців з різних країн. “Я мріяла написати книгу, присвячену мамі, з раннього дитинства. Коли мами не стало, ця мрія стала ще важливішою для мене. Але в щоденній суєті у мене не вистачало часу навіть подумати, про що буде книга. І ось у такий несподіваний спосіб моя мрія збулася. Причому цей артбук врятував і мене: зйомки, планування, спілкування, бажання закінчити книгу і дати іншим жінкам те, чого так не вистачало мені, коли я дізналася, що у мене рак – все це дуже допомагало відштовхуватися від дна, коли здавалося, що простіше залишитися там”- розповідає Альона.
Важливість артбука у вступному слові до нього зазначає Сергій Жадан: “Книга, за великим рахунком, не лише про Альону та її історію – вона про всіх нас. Про нашу готовність говорити й не здаватися, про нашу здатність допомогти, про наші можливості, про нашу силу. Ця історія може багато чого навчити. Головне – не боятися вчитися. І не боятися любити”.
Ідея створення такого артбука народилася у Альони під час спілкуванні з друзями з арт-середовища. Спочатку щоденникові записи і пости в соцмережах про своє лікування авторка робила, скоріше, для себе. Друзі-фотографи влаштовували творчі фотосесії з нею, щоб підтримати і допомогти відволіктися. Координаторка випуску книги культурна менеджерка Марія Какуріна, впевнена: “Ми забуваємо часто, що мистецтво – це інструмент, який може багато чого змінити в житті окремої людини, цілих груп, країн. Цей артбук – він саме такий”.
Артбук вийшов наприкінці вересня 2020 року у харківському видавництві “Віват”, яке відоме своєю відкритістю до соціально важливих тем та проєктів. “Мені здається, що якби Альона не звернулася в наше видавництво, ми б самі бігали за нею і пропонували випустити артбук “Мистецтво жити під час хіміотерапії” саме у нас”- жартує директорка видавництва Юлія Орлова.
Проєкт по створенню артбука реалізовано благодійним фондом “Артдача” за підтримки Українського культурного фонду. В рамках цієї співпраці всі книги передають онкологічним центрам, бібліотекам і галереям у всіх областях України, в тому числі й Тернопільщини. “Коли ми формували списки для відправки, у нас тільки для Львівської області просили 300 книг – розповідає Альона Воробйова. – І це підтверджує, що зусилля людей, які зі мною створювали цей артбук, і мої страждання, переживання близьких за мене – все не дарма”.
На сторінках проекту в соцмережах є посилання на карту з позначеними місцями, де будь-хто може подивитися і почитати артбук “Мистецтво жити під час Хіміотерапії” абсолютно безкоштовно. Карта постійно оновлюється.
Прочитати книгу ви можете у таких бібліотеках вашого регіону (радимо попередньо уточнити чи є книга в наявності та чи працює бібліотека).
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, для:
- Тернопільська обласна бібліотека для молоді
- Центральна бібліотека імені Т. Шевченка Бережанської ЦБС
- Центральна бібліотека Борщівської ЦБС
- Центральна бібліотека Бучацької ЦБС
- Центральна районна бібліотека Гусятинської ЦБС
- Центральна бібліотека Заліщицької ЦБС
- Центральна бібліотека Збаразької ЦБС
- Центральна бібліотека Козівської ЦБС
- Центральна бібліотека ім. Ю. Словацького Кременецької ЦБС
- Центральна бібліотека Підволочиської ОТГ
- Центральна бібліотека Тернопільської районної ЦБС
- Центральна бібліотека Чортківської районної ЦБС
А також:
- Бібліотека Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського
- КУ «Тернопільська ОНМБ» Тернопільської обласної ради
Посилання на карту з позначками, де є артбук “Мистецтво жити під час хіміотерапії”
Сторінка артбука “Мистецтво жити під час хіміотерапії” в Facebook
Instagram-аккаунт артбука “Мистецтво жити під час хіміотерапії”
Сторінка Альони Воробйової в Facebook
Проєкт підготовлено за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою автора.
Довідка
- Наклад артбука “Мистецтво жити під час Хіміотерапії” – 500 примірників.
- Книга має 192 дві сторінки з ілюстраціями. Тип обкладинки – тверда.
- Фотографи, чиї роботи увійшли до книги: Вікторія Агуреєва, Катерина Переверзева, Каміла Давлятшина, Владислав Краснощок, Ігор Чекачков, Марго Колобова, Валентин Кузан, Анна Семенова, Тетяна Булгакова і Дмитро Чирик.