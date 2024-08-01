На Тернопільщині депутат переправив понад 70 ухилянтів за кордон

Намагаємося всі кримінальні провадження (особливо резонансні) швидко та якісно доводити до логічного завершення, розповідає начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

Слідчі ГУНП в Тернопільській області скерували до суду обвинувальний акт щодо організатора незаконної схеми переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.

Підозрюваний – депутат однієї із сільських рад Тернопільщини. Лише за пів року фігурант під виглядом волонтерів переправив за кордон 74 ухилянтів.

А тепер про саму схему. Підозрюваний був мобілізований та проходив службу в одній із військових частин міста Тернополя. Отримавши доступ до службової документації, він вносив неправдиві відомості у листи-обґрунтування для виїзду волонтерів за кордон з метою ввезення гуманітарної допомоги для військових. У документи замість реальних прізвищ волонтерів вписував дані ухилянтів. Надалі на підставі підроблених листів-обґрунтувань такі особи включалися до інформаційної автоматизованої системи та безперешкодно виїжджали за межі України, і назад ніхто не повернувся.

За вчинене фігуранту, згідно із санкцією інкримінованої йому ст. 332 ч. 2 Кримінального кодексу України, загрожує до 7 років позбавлення волі.

Поліція свою роботу завершила, слідчі скерували кримінальне провадження до суду, тепер слово за Фемідою… Далі буде…