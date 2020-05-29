Сесія Тернопільської міської ради сьогодні, 29 травня, відбувалася за «зачиненими» дверима. Мерія досі притримується режиму «карантин», тому засідали не в сесійній залі, а в приміщенні «Перемоги». Народні обранці сиділи на відстані в понад метр один від одного. Голосували «руками». Рахувала голоси лічильна комісія. Через кожні дві години сесія «йшла на перерву», аби провітрити приміщення.

Мабуть, аби не поширювати віруси, народні обранці старалися говорити по-мінімуму. Практично усі, навіть вкрай сумнівні рішення, пройшли швидко та без обговорення.

«Зручний формат»

Попри усі незручності, які завдав карантин, є плюси. Зокрема в тому, що останні сесії Тернопільської міської ради відбувалися в режимі онлайн, а народні обранці голосували шляхом підняття руки. Тобто усі бажаючі могли одразу побачити, хто був «За», а хто «Проти» того чи іншого питання. Також у депутатів зникла можливість «Не голосувати», як це було раніше, коли депутат міг сказати, що забув натиснути кнопку, або вийшов у момент голосування, тому не натиснув. Тепер депутатам доводилося визначатися: «За» вони, «Проти» чи «Утрималися». Можливості «Не голосувати» не було.

Так само як і сказати, що випадково натиснув «За», також.

Безумовно, зручно це і й самим депутатам, які ще до сесії домовлялися про «сценарій» для кожного питання. І якщо щось «йде не по плану», одразу бачать, хто порушує негласні домовленості.

Мабуть, єдине, кому створювало дискомфорт таке голосування – це тим депутатам, які до цього намагалися «здаватися» ще порядними. І якщо навіть голосували за «сумнівні» рішення, то могли «сперти» це на випадковість.

Гаражі? За! За! За!

В цьому порядку денному, як і в минулих, було чимало питань, що стосувалися виділення земельних ділянок під гаражі. Деякі ділянки цієї сесії уже змінили цільове призначення.

Приміром, у попередніх публікаціях ми писали про рішення «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по зміні цільового призначення за адресою вул. М. Шептицького (гр. Стасишин В.М. та інші)». На цій сесії депутати підтримали це питання без обговорень.

Тобто одним натиском кнопки «ЗА», депутати і Сергій Надал змінили цільове призначення ділянок: з «гаража» – у «будівництва та обслуговування будівель торгівлі» обабіч дороги на вул. Шептицького.

Загалом на сесії народні обранці віддали кілька десятків ділянок «під гаражі». Найцікавішим ми присвятимо окремі публікації. Та для розуміння вартості кожної додамо, що на сайті «ОЛХ» або ж «РІА» можна знайти ділянки під гараж на продаж в Тернополі. Приміром, серед актуальних оголошень ми знайшли ділянку під гараж на 100 кв. м. на вул. Довженка, що вартує понад 20 тис. у.о.







З хати у багатоповерхівку?

Окрім гаражів, депутати розщедрилися і на великі площі землі. Зокрема «Затвердили гр. Каспруку Віктору Володимировичу проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення площею 0,0900га для будівництва і обслуговування будівель торгівлі за адресою вул. 15 Квітня».

Раніше цю ділянку виділяли безкоштовно. Тепер це приватна власність, яку застосують під комерцію.

Одразу дві ділянки, поки що без зміни цільового при на вул. Академіка Студинського, площею по 0,0995 та 0,0994 га кожна, по сусідству для, судячи з прізвищ та «прописки», близьким родичам: Процюк Любові та Процюк Андрію.

Далі буде…

















