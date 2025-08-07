Лікар у Тернополі вимагав 5000 доларів за вплив на рішення щодо інвалідності

У Тернополі лікар одного з медичних закладів став підозрюваним у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди за сприяння в оформленні групи інвалідності для пацієнтки. За даними слідства, лікар пообіцяв жінці допомогу у впливі на членів експертної команди, що займається оцінкою функціональних можливостей особи. Свої послуги він оцінив у 5000 доларів США.

Жінка, яка вже два роки лікувалася в цьому медичному закладі та мала всі підстави для отримання інвалідності через наявне захворювання, звернулася до правоохоронців. Вона повідомила про незаконні вимоги лікаря, і через кілька днів його затримали під час отримання грошей. Лікар був затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу, а саме тримання лікаря під вартою. Розслідування триває за процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури, а також за оперативного супроводу працівників Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області та слідчих СУ ГУНП.

Цей випадок став черговим нагадуванням про проблему корупції в медичних установах та важливість боротьби з такими порушеннями для забезпечення справедливості в суспільстві.