Поліція Тернополя попереджає про нові методи шахрайства: 322 000 гривень у пастці онлайн-робіт

Працівники поліції Тернополя вкотре нагадують громадянам про небезпеку шахрайських схем в Інтернеті, закликаючи бути обачними та не вірити обіцянкам миттєвих прибутків. Нещодавно до Тернопільського районного управління поліції звернулися двоє потерпілих, які стали жертвами онлайн-афер. Загальна сума їхніх втрат склала 322 000 гривень.

Шахрайство через «прибуткову» онлайн-роботу

Однією з жертв стала 42-річна жінка, яка натрапила на оголошення про підробіток у соціальних мережах. Шахраї обіцяли їй легкий і стабільний дохід від переглядів реклами та просування інтернет-магазинів через спеціальну онлайн-платформу. Зловмисники переконали жінку інвестувати певну суму для реєстрації та поповнення балансу особистого кабінету. Вона погодилася, перерахувавши 60 000 гривень. Однак, коли спробувала вивести зароблені кошти, її обліковий запис було заблоковано, і зловмисники зникли з мережі.

Шахрайство з криптовалютними інвестиціями

Інший випадок стосується 22-річного мешканця Тернополя, який зацікавився пропозицією щодо «високодохідного заробітку» на криптовалютних біржах. Шахраї видавали себе за «інвестмент-менеджерів» і переконали молодого чоловіка регулярно вкладати кошти для отримання великого прибутку. Протягом деякого часу він переказував гроші на банківські картки, вказані зловмисниками, загалом втративши 262 000 гривень. Як тільки чоловік почав вимагати повернення своїх коштів, шахраї припинили зв’язок та зникли з мережі.

Поліція розслідує шахрайства

За обома фактами поліція відкрила кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України — «Шахрайство». Працівники правоохоронних органів активно працюють над встановленням осіб, причетних до цих протиправних дій. Однак, варто пам’ятати, що шахрайські схеми в Інтернеті стають все більш популярними, а потерпілі через свою необачність ризикують втратою значних сум грошей.

Поради, як уникнути шахрайства

Не надсилайте гроші незнайомцям – будь-які пропозиції, що вимагають попередніх вкладень для отримання прибутку, мають викликати підозру. Остерігайтесь «легких грошей» – якщо пропонують швидкий та безризиковий заробіток, це може бути шахрайська схема. Перевіряйте інформацію – перш ніж здійснювати будь-які фінансові операції, перевірте репутацію компанії чи платформи. Не реєструйтесь на сумнівних ресурсах – якщо пропонують пройти реєстрацію чи активувати акаунт за певну суму, це, швидше за все, шахрайство.

Куди звертатися в разі шахрайства

Якщо ви стали жертвою шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102 або звертайтеся за допомогою до працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України за номером 0 (800)50-51-70. Не залишайте без уваги шахрайські спроби та повідомляйте правоохоронців про подібні випадки для запобігання подальшим злочинам.

Будьте обачні та не давайте шахраям шанс на успіх!