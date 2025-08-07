Порушення заборони і мовчання влади: як тисячі паломників УПЦ МП йшли до Почаєва

Прочани Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) не зупинилися навіть перед забороною, яку прийняла Рада оборони Тернопільщини в 2022 році, і організували пішу ходу до Почаївської лаври. Хода стартувала з Волинської та Рівненської областей приблизно тиждень тому та мала на меті відзначення свята Почаївської ікони Божої Матері, яке відзначають 5 серпня.

Як повідомили в департаменті культури та туризму Тернопільської обласної адміністрації, заборона на подібні заходи залишається чинною і в 2025 році. Водночас представники УПЦ МП не надсилали офіційних звернень до обласних органів влади, що є необхідним для організації пішої ходи. Зокрема, заступник директора департаменту Ігор Кульчицький зазначив, що відповідні документи від організаторів ходи до них не надходили.

Подібні звернення також мали б надійти до місцевої поліції, щоб правоохоронці могли забезпечити належну організацію дорожнього руху та забезпечити безпеку від можливих провокацій. За словами Сергія Крети, речника поліції Тернопільщини, таких заяв не було отримано, і також не надходило повідомлень про порушення громадського порядку чи конфлікти під час ходи в Кременецькому районі.

Однак про порушення порядку на Рівненщині з’явилися повідомлення в місцевих телеграм-каналах. Так, у селі Демидівка місцеві жителі протестували проти ночівлі паломників УПЦ МП, заборонивши їм зупинятися в населеному пункті. На відео, яке потрапило в мережу, видно сотні паломників, серед яких були і діти.

Піша хода мала завершитися саме 5 серпня, в день свята Почаївської ікони Божої Матері, коли в Почаївській лаврі організували святкове богослужіння. Очолив його митрополит УПЦ МП Онуфрій, якого нещодавно позбавив українського громадянства президент України.

Це не перший випадок, коли прихильники УПЦ МП організовують подібні ходи попри заборони. У 2023 році вони також провели дві піші прощі до Почаївської лаври, незважаючи на офіційні обмеження. У 2024 році пішу ходу здійснили лише один раз — у серпні.

Такі події, що порушують рішення місцевої влади та створюють напруженість у суспільстві, продовжують бути предметом дискусій серед місцевих органів влади, правоохоронців та громадян.

Фото ілюстративне

За інф. Захід