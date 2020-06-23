Президент України нагородив головного лікаря Тернопільської комунальної міської лікарні №2

Вітаємо доцента ТНМУ з отриманням звання «Заслужений лікар України»

З нагоди Дня медичного працівника, згідно з Указом Президента України №241/2020, державними нагородами України було відзначено медпрацівників з різних куточків України. За значний особистий внесок у розвиток української системи охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги, рятування життя людей, сумлінну працю та високий професіоналізм почесне звання «Заслуженого лікаря України» отримав доцент Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, кандидат медичних наук, директор комунального некомерційного підприємства «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2» Ростислав Дмитрович Левчук.

Вітаємо Ростислава Дмитровича з отримання високої нагороди. Бажаємо нових успіхів, подальшого професійного зростання, здоров’я та наснаги. Джерело: Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського