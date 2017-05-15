У Тернополі провели акцію «Материнська пошта»

14 травня з нагоди Дня матері Тернопільська територіальна організація Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» провела акцію «Материнська пошта».

– Вже третій рік поспіль наш осередок партії організовує такий захід. Традиційно наші активісти підходили до тернополян і пропонували заповнити вітальні листівки. Учасники акції вказували ім’я та адресу людини, яку хотіли привітати зі святом. Заповнені листівки активісти доставили вчора до усіх адресатів, – розповів керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило. – «Акція «Материнська пошта» має не лише інформативний, а й виховний характер. Захід нагадує тернополянам про те, що 14 травня в Україні відзначають День матері і пропонує оригінальну форму привітання. Основна мета цієї акції – це шанування культу матері. Адже популяризація загальнолюдських і національних цінностей необхідна для виховання майбутніх поколінь. Саме на це спрямована «Материнська пошта».