Медиків Жидачівської лікарні визнали винними у смерті 12-річного Романа Кулака з Тернополя

Медиків Жидачівської районної лікарні визнали винними у фаховості та якості надання медичної допомоги 12-річному Романові Кулаку, унаслідок чого хлопчик помер. Лікарі припустилися помилок на усіх етапах медичного супроводу пацієнта: від діагностування захворювання, лікування і до супроводу при транспортуванні в обласну лікарню ОХМАТДит у Львові.

Про це йдеться в оголошених висновках клініко-експертної комісії Департаменту охорони здоров’я ЛОДА, повідомляє кореспондент ІА ZIK.

Попередні висновки комісії були оприлюднені 25 вересня, а 6 жовтня, експерти, врахувавши усі зауваження та нові матеріали, надали кінцеву резолюцію.

Вони зазначили, що смерть настала унаслідок порушення роботи життєво важливих органів та сильну токсикацію організму. Причиною смерті стала гангрена тонкого та частини товстого кишківника.

Винними у неправильному діагностуванні та лікуванні пацієнта були визнані медики Жидачівської районної лікарні.

Експерти зазначили, що помилки жидачівських лікарів почалися ще на етапі діагностування при поступленні пацієнта. Далі, навіть за визначеним діагнозом, лікування відбувалося не згідно з медичним протоколом. Була відсутня взаємодія та належні контакти між лікарями закладу.

Також було відзначено, що у районній лікарні не вважали за потрібне провести можливу інструментальну діагностику та, навіть, огляд дитячого хірурга.

Коли ситуація зі здоров’ям хлопчика суттєво загострилась, медики районної лікарні не контактували з фахівцями в обласних лікарнях та не повідомили у Департамент ОЗ ЛОДА.

Ще однією грубою помилкою було те, що при транспортування хворого у львівську лікарню йому не було надано належного медичного забезпечення та супроводу.

Також експерти вказали на те, що медики ОХМАТДИТу допустили певних неточностей, але не стільки у лікування хворого, скільки у належному оформленні медичної документації.

Батько хлопчика, Володимир Кулак, погодився з висновками комісії та заявив, що справді не має жодних претензій до лікарів ОХМАТДИТу, а оцінку «фаховості» медиків Жидачівської районної лікарні вважає адекватною.

Тепер висновки обласної КЕК ляжуть в основу подальшого розслідування цього трагічного випадку. На наступному етапі вони перейдуть на розгляд КЕК при Міністерстві охорони здоров’я, а також стануть базою для судмедекспертизи, яку ініціюють слідчі Нацполіції.

Нагадаємо, 12-річний Роман Кулак помер 27 червня 2017 року. Йому не змогли вчасно діагностувати у Жидачівській районній лікарні скрут тонкої кишки. Завдяки активній позиції батька хлопчика, трагічний випадок набув чималого розголосу. Зараз він під особистим контролем Президента України, заступника Генпрокурора, профільного міністра, народних депутатів, журналістів.