У таборі “Бишки – столиця воюючої України” взяли участь 60 учнів Тернопільщини

З метою відзначення 75-ї річниці утворення Української Повстанської Армії, 7-8 жовтня у с. Бишки Козівського району проведено молодіжний вишкільний табір “Бишки – столиця воюючої України”.

У таборі взяли участь 60 учнів старших класів Козівського, Підгаєцького, Зборівського та Бережанського районів.

У програму табору входили:

– презентації молодіжних організацій Тернопільський Пласт Молодіжний Націоналістичний Конгрес – МНК (Микола Мисак) та ГО “Микулинецька ініціатива” (Назарій Шафранський);– лекція-бесіда: «Розвиток молодіжного громадського руху у районах, громадах області» від Ігоря Процика;

– вивчення зброї, основ тактики та тактичної медицини, вогнева підготовка – стрільба з пневматичної зброї;

– перегляд кінофільмів про УПА.

Таборовики взяли участь у панахиді та урочистостях з нагоди освячення памятного знака воякам УПА, відвідали музей, взяли участь у перегляді вистави, бою-реконструкції та концерту.

Біля 17 помешкань, де у часи визвольних змагань були криївки УПА, молоддю встановлено пам’ятні знаки та синьо-жовті і червоно-чорні стяги.

Захід оргнізовано Відділом сім’ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації спільно з Козівською районною державною адміністрацією.

За матеріалами Арсена Ляхоцького.