Як пропонують змінити “Козацький острів” в парку “Топільче” громадські активісти?

Громадська організація “City Code” має своє бачення змін громадського простору міста, які, на їх думку, будуть актуальними для розвитку інфраструктури та комфорту тернополян.

Деталі пропонованого проекту:

Ідея: Створити на території “Козацького острова” постійну інфратруктуру для проведення різного роду громадських заходів (фестивалів, фолькльорних та сімейних свят, конкурсів і тд.)

Передумови: “Козацький острів” має дуже цікаве та затишне розташування, він є відокремленою частинкою парку “Топільче”, що дозволяє проводити на ньому різні тематичні заходи не створюючи незручностей для інших тернополян, що проводять своє дозвілля в парку. Водночас на території острівка відсутня необхідна для цього інфраструктура – відсутнє вуличне освітлення, електромережа, містки та споруди в аварійному стані, трав’яний газон під час дощів невитримує навантаження великої кількості відвідувачів, відсутні доріжки і наявне стихійне попелище для ватри.

Пропозиція: Перш за все необхідно провести реконструкцію газону на острівках з облаштуванням дренажної системи та армуванням газонів, за основу можна взяти пластикові решітки, також потрібно розробити мережу пішохідних доріжок(в одному рівні з газоном) для прогулянок залишаючи максимальну зелену зону газону.

В центрі головного острівка доцільно облаштувати місце для ватри діаметром 2-3м, припіднявши або заглибивши його на 20-30см з облаштуванням відводу дощових вод від нього. Саме місце можна застелити деревяним настилом і воно буде виконувати роль сцени під час проведення заходів.

Вуличне освітлення варто зробити двох типів: постійнодіюче – ліхтарі біля прогулянкових доріжок, додаткове – прожектори на вежах для освітлення під час проведення заходів. Також потрібно встановити мережу точок енергопостачання для підключення учасників заходів(вежі, альтанки, сцена-ватра в центрі острівка, причал, енерготочки на малих острівках).

Більшість споруд та конструкцій на острівку потребує ремонту та небезпечні для постійного використання. Потрібно провести реконструкцію веж, містків, забезпечивши збереження зовнішнього вигляду в загальній стилістиці та темі острівка, також обов’язково потрібно провести реконструкцію причалу для організації змагань та заходів на воді. Діючі альтанки можна зробити суцільними, одним рядом, а також при можливості розширити та використовувати їх як торгові місця для учасників фестивалів.

Також можна розглянути варіант облаштування невеличкої трибуни на головному острівку. Відновити прокат катамаранів, також інших розважальних та спортивних плавзасобів.