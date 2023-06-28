Михайлу Головку ВАКС призначив два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. грн.

Вищий антикорупційний суд у середу, 28 червня, обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та одному із колишніх заступників начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем’янчуку, яких підозрюють в отриманні хабара від підприємця. Посадовці мають змогу сплатити грошову заставу або ж перебуватимуть під арештом.

Так, голові облради Михайлу Головку ВАКС призначив два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. гривень. Народна депутатка Оксана Савчук, яка є членкинею партії ВО «Свобода», просила суд віддати Михайла Головка на поруки, проте суд їй відмовив.

Щодо заступника голови Тернопільської ОВА Ігоря Дем’янчука, суддя ВАКС призначив тримання під вартою строком на два місяці (до 26 серпня 2023 року включно). Як альтернативу, суд визначив підозрюваному заставу у розмірі 805 200 гривень.

Нагадаємо, детективи НАБУ та САП в понеділок, 26 червня, заарештували голову Тернопільської облради Михала Головка та двох заступників начальника Тернопільської ОВА Ігора Дем’янчука та Ігора Гайдука у справі про одержання не правомірної вигоди у великих розмірах. Посадовці вимагали 2,4 млн гривень від підприємця Олександра Ярмоленка за закриття актів виконанних робіт і погашення боргу, який заборгувало обласне комунальне підприємство перед фірмою бізнесмена вже за зроблені ремонти.

Увечері того ж дня НАБУ оприлюднило відео розмов голови облради та двох чиновників з підприємцем. Під час спілкування посадовці постійно згадували самого начальника ОВА Володимира Труша, і ніяк не могли вирішити, кому яку суму з частини хабара передати. Наступного дня, 27 червня, під час брифінгу Володимир Труш прокоментував затримання своїх підлеглих та чутки про свою причетність до хабара. Начальник ОВА зазначив, що «якби він мав відношення до цієї справи, то він би не стояв сьогодні і не давав би брифінг».

Під час засідання ВАКС прокурори зачитали деякі подробиці того, як відбувалася передача частини неправомірної вигоди. Зокрема, 26 червня Михайло Головко зустрівся з підприємцем Олександром Ярмоленком за адресою вул. Нечая і одержав від нього 612 тис. грн за закриття актів виконаних робіт. Потім Головко поклав ці гроші в салон автомобіля, який належить його батькові. Того ж дня голова облради був затриманий правоохоронцями НАБУ та САП.

Михайло Головко у суді зазначив, що він з підприємцем Олександром Ярмоленком знайомий давно. Постійно працював з ним по питаннях передачі волонтерської допомоги батальйонам, якими опікується. І, за словами Михайло Головка, ніколи в них не виникали питання про вимагання якихось грошей. Голова облради також вважає, що зі сторони підприємця ця справа є підставною.

Ігор Дем’янчук у свій захист зазначив, що ця справа вирвана з контексту, і зізнався, що у 2022 році часто вимагав від підприємців, щоб вони надавали гроші на армію. Однак зараз до цього не має стосунку, бо сам служить в армії. Чиновник попросив суд не позбавляти його волі, щоб він міг продовжувати виконувати свої військові обов’язки.

«Я себе морально знищив… Я хочу зізнатися, я за 2022 рік більше тисячі разів вимагав у підприємців, щоб вони надавали свої авто, водія, кошти водію, на те, щоб відвезти зброю, військовослужбовців, щоб надали приміщення та сплатили за електрику», – розповів Ігор Дем’янчук і додав, що не знає, звідки буде брати гроші, щоб сплатити заставу.

Додамо, що під час обшуків детективи НАБУ і САП в кабінеті голови Тернопільської облради виявили вибухівку. Також 28 червня стало відомо, що третє пленарне засідання п’ятої сесії Тернопільської облради сьомого скликання через затримання Михайла Головка перенесли на невизначений термін.

Довідка

Михайло Головко – політик з багаторічним досвідом. На посаду голови Тернопільської обласної ради був призначений від фракції «Свобода» 25 листопада 2020 року. До того, як стати головою обласної ради, був народний депутатом 7 та 8 скликань від ВО «Свобода». У 2006 та 2010 роках обирався депутатом Тернопільської міської ради від ВО «Свобода». У 2006 році – керівник тернопільської міської організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

З Головком в Тернопільській області пов’язують кілька скандалів. У січні 2013 року він захищав інтереси групи компаній «Мрія» Івана Гути від тиску податкової. А в 2021 році до Дня Незалежності за ініціативи Михайла Головка відкрили 30-метровий флагшток на Замковій горі в Кременці, під час будівельних робіт фактично зруйнувавши частину фундаменту замку XVI століття. Проводили встановлення флагштока за кошти благодійної організації «Фонд Михайла та Мар’яни Головків».



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