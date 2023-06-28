Сьогодні у Києві вже кілька годин триває судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для голови Тернопільської облради Михайла Головка. Його звинувачують у змові з двома заступниками голови Тернопільської обласної військової адміністрації та вимаганні й отриманні хабара від підприємця-волонтера.

На суді дали також слово і самому Головку. Голова облради намагався переконати суддю, що його підставили.

«Заявник неодноразово звертався до мене, завжди мене намагався залучити в перемовини. Я ж пояснював, що обласна рада не є розпорядником коштів, я не маю повноважень, і що я нічим не можу допомогти в його питанні. Бо облрада до цього немає жодного відношення. Сотні разів він до мене приходив. Але я від нього нічого не вимагав, я не ставив йому жодних умов.

Цю людину я знаю дуже давно. Ми співпрацювали у різних проектах, особливо щодо волонтерської діяльності. Я йому неодноразово допомагав коштами. Я займався підтримкою батальйонів деяких наших. То з тих автомобілів, які ми відправили, частину ремонтував Ярмоленко (заявник – ред.), його фірма надавала послуги і ми їх оплачували. Я також давав йому кошти на підготовку полігону на території використаного кар’єру у Чистилові. Він дав техніку і я оплатив, в нас була співпраця.

Коли треба було, то він допомагав коштами, а коли треба було, він до мене звертався, то і я допомагав. Ми розуміємо, що війна, треба перемогти, тому максимально використовуємо всі ресурси. Нашим батальйонам потрібні автомобілі, каски, бронежилети. І Ярмоленко виявив бажання допомогти, сказав: «Я бачу, що ти багато витрачаєш, допомагаєш. Я хочу долучитися». Це була його ініціатива.

І я це сприймав як волонтерство, як допомогу на ЗСУ. Ніяких умов я не ставив. Ці кошти, про які зараз йде мова, я сприймав як волонтерську допомогу. Для мене було дико по факту розуміти, що це була дика підстава і провокація. Я отримав шок. Людина говорила одне, а по факту вийшло зовсім інше», – сказав Головко.

Адвокат Головка після цього звинуватив НАБУ у провокаціях.

«НАБУ під виглядом гуманітарної допомоги засилає агентів. Це провокація під виглядом гуманітарної допомоги», – озвучила своє бачення сторона захисту.

Нагадаємо, 26 червня НАБУ і САП повідомили про підозру голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, які вимагали близько 2,4 млн грн у підприємця за підписання комунальним підприємством Тернопільської обласної ради актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів.

За ці кошти вони також обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед його ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

Дтективи НАБУ затримали підозрюваних «на гарячому» після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн. Розслідування НАБУ і САП розпочали за заявою підприємця, у якого підозрювані вимагали кошти.