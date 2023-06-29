“Двометрові ями та стовпи посеред тротуару”: мешканці багатоповерхівок в Тернополі просять відремонтувати дорогу

Жителі багатоповерхівок на вулиці Білогірській у Тернополі збирають підписи під колективним зверненням до Тернопільської міської ради. Хочуть, щоб їм відремонтували дорогу, тротуар та встановили пішохідний перехід. Про це розповіла Суспільному ініціаторка збору Ольга Гумен.

За її словами, що в житловому комплексі є 11 багатоповерхівок, в яких проживає понад півтори тисячі людей. Серед них є сім’ї з дітьми, люди з інвалідністю. Ольга Гумен каже, їм важко пересуватися ділянками з ямами та вибоїнами, бо тротуар – з високими бордюрами.

Дорога на вулиці Білогірській. Суспільне Тернопіль

Олександр Гончарук виміряв розміри ями на ділянці дороги на вулиці Білогірській у Тернополі.

Олександр Гончарук, мешканець будинку на вулиці Білогірській. Суспільне Тернопіль

“Ширина найбільшої ями – понад 2 метри, глибина – 18 сантиметрів”.

Чоловік розповів, що в багатоповерхівці в житловому комплексі “Оболоня” проживає з дружиною і дітьми сім років. За цей час капітального ремонту дороги тут не робили. Немає на цій ділянці й пішохідного переходу, розповіла дружина Олександра Олена Гончарук.

Олена Гончарук, мешканка будинку на вулиці Білогірській. Суспільне Тернопіль

“Я живу в цьому мікрорайоні майже сім років. Постійно мали надію, що хтось зробить перехід, бо взагалі немає знаків, як тут можна перейти. Ринок, автовокзал, постійно повно автівок. Потрібно вгадувати, яким чином я маю з візочком і двома дітьми переходити цю локацію. Вся дорога пошкоджена, знищений тротуар, візочком трясе, треба думати, чи не випаде твоя дитина, чи не вріжеться об стовп, який стоїть посередині і через який дуже обмежені відрізки проходу”.

Ями на вулиці Білогірській. Суспільне Тернопіль

Мешкає в будинку на вулиці Білогірській і Віктор Старущак. Чоловік має інвалідність, тому пересувається на колісному візку. Каже, якщо з однієї сторони вулиці ще можливо переїхати по тротуару, то з іншої він для людей з інвалідністю недоступний. Через це змушений пересуватися проїжджою частиною.

Віктор Старущак, мешканець будинку на вулиці Білогірській. Суспільне Тернопіль

“Дорога розбита, по ній важко їздити, ями, які не завжди можна побачити. Виїзд на тротуар має бути рівно з дорогою, нуль сантиметрів, а він перевищує десь на 4-5 сантиметрів. Треба з прискоренням виїжджати на нього. Я як блогер робив звернення до Сергія Надала, Володимира Труша і багатьох тернопільських чиновників, пропонував їм сісти на візок і проїхатися, як це було, наприклад, у Чернівцях, Ужгороді, де представники влади сідали на візок”.

На вулиці Білогірській. Суспільне Тернопіль

Водій Олег Сорока щодня їздить цією ділянкою дороги автомобілем. Каже, зранку тут багато машин. Через ями, які доводиться об’їжджати, важко розминутися із зустрічними автівками.

Олег Сорока, водій. Суспільне Тернопіль

“Такі ями, що може колесо навіть відлетіти, пружина тріснути, можна навіть в когось заїхати, бо водії минають ями. Тут яма на ямі. Минули роки, відколи тих сто метрів не можуть зробити. Ще пам’ятаю до війни був кошторис і ця дорога мала з’єднатися з Чернівецькою. Але маєм, що маєм, війна і, як кажуть, нічого не робим”.

Ольга Гумен, ініціаторка звернення з сином. Суспільне Тернопіль

Жителі багатоповерхівок написали колективне звернення до міського голови Тернополя Сергія Надала з проханням відремонтувати дорогу й встановити пішохідний перехід. Зараз збирають підписи. Першого дня прохання прийшли підписати понад 300 осіб. Серед них – Катерина Іванів.

Катерина Іванів, мешканка будинку на вулиці Білогірській. Суспільне Тернопіль

“Стикаємося з тим, що не можемо безпечно перейти на ринок. Я з двома дітьми, з візком мушу пропускати машини, які тягнуться далеко. Небезпечно переходити дорогу”.

Поставив підпис під зверненням Іван Мних.

Іван Мних, мешканець будинку на вулиці Білогірській. Суспільне Тернопіль

“Скільки там тої ділянки? Там її мало що. Взяти, відремонтувати і будемо мати спокій”.

Ініціаторка звернення – Ольга Гумен. Жінка виховує сина з інвалідністю. Щодня з ним ходить цією ділянкою. Каже, тротуар з вибоїнами, їхати візком по ньому важко, також заважають електроопори посередині тротуару. Ділянку, яку потрібно відремонтувати, виміряли та внесли ці дані в колективне звернення.

Ольга Гумен, ініціаторка колективного звернення. Суспільне Тернопіль

“Багато років чекали, щоб цю ділянку дороги відремонтували, та не дочекалися. Вона з кожним роком все збільшувалася й збільшувалася. На початку, коли я міряла, було шість метрів, зараз її довжина – 30 метрів, подекуди навіть більше, ширина – 8 метрів. Ця ділянка становить загрозу життю і здоров’ю мешканців. Щебінь розлітається від коліс. Хочемо, щоби відбувся капітальний ремонт цієї ділянки розміром 240 метрів квадратних, також хай облаштують пішохідну доріжку (тротуар) розміром 91 квадратний метр. Обов’язково хай встановлять пішохідний перехід”.

Мешканці багатоповерхівок на вулиці Білогірській підписують звернення. Суспільне Тернопіль

Після збору підписів колективне звернення відправлять міському голові Тернополя, каже Ольга Гумен.

Щодо ремонту вулиці Білогірської кореспонденти Суспільного намагалися отримати коментар у представників міської ради. Речниця Мар’яна Зварич на дзвінки та повідомлення не відповідає.

Суспільне