Лікар-епідеміолог Олег Голінатий про COVID-19: «Враховуючи всю ситуацію, зима точно буде дуже складною»

«Нуль виявлених хворих за вчорашню добу у межах Чортківської громади – це аж ніяк не спад, тому причин для радості наразі небагато. Це суто технічні моменти, коли значну частину тестів не встигли доставити до обласного лабораторного центру. На жаль, переконаний, що вже завтра число «позитивних» результатів різко збільшиться…

Говорити про те, що Україна зараз знаходиться на піку пандемії, поки що рано. Враховуючи всю ситуацію, зима точно буде дуже складною. Перехворіла ще недостатня кількість людей, щоб ми могли свідчити про створення колективного імунітету.

Є і позитивні новини. Справді є інформація про те, що американська компанія наблизилась до створення дієвої вакцини від коронавірусу. Зараз вона проходить чимало етапів випробування. Наскільки швидко вона стане масовою та доступною – важко сказати, але це точно справа не одного місяця чи, можливо, навіть половини року.

Так, вакцинація суттєво зменшить кількість хворих та число смертельних випадків. У будь-якому випадку це буде величезний прорив. Втім, також варто розуміти, що навіть той, хто вакцинується, не буде на 100% захищеним від можливого зараження». Чортківська міська рада