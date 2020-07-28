09:00 | 28.07.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Митрополит Василій рукоположив нового диякона у Зарваниці

Irena 0 Views Прокоментуй!

У неділю, 26 липня, в Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулися дияконські свячення випускника Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого піддиякона Святослава  Гриника. Здійснив чин рукоположення архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) під час Архиєрейської Божественної Літургії у малій базиліці Зарваницької Матері Божої.

У цей день митрополиту співслужили ректор Марійського духовного центру о. м. Володимир Фірман, адміністратор малої базиліки Зарваницької Богородиці о. м. Дмитро Квич, настоятель кафедрального собору м. Чорткова о. Андрій Лемчук та інші священнослужителі. Після Богослужіння митрополит Василій привітав паломників, які в цей день прибули до святого місця. Також архиєпископ побажав новопоставленому диякону наснаги, ревності, жертовності та побожності  у служінні на Христовій ниві.

IMG 4966

IMG 4979

IMG 4981

IMG 5007

IMG 5029

прес-служба Марійського духовного центру

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *