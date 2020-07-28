Митрополит Василій рукоположив нового диякона у Зарваниці

У неділю, 26 липня, в Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулися дияконські свячення випускника Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого піддиякона Святослава Гриника. Здійснив чин рукоположення архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) під час Архиєрейської Божественної Літургії у малій базиліці Зарваницької Матері Божої.

У цей день митрополиту співслужили ректор Марійського духовного центру о. м. Володимир Фірман, адміністратор малої базиліки Зарваницької Богородиці о. м. Дмитро Квич, настоятель кафедрального собору м. Чорткова о. Андрій Лемчук та інші священнослужителі. Після Богослужіння митрополит Василій привітав паломників, які в цей день прибули до святого місця. Також архиєпископ побажав новопоставленому диякону наснаги, ревності, жертовності та побожності у служінні на Христовій ниві.

прес-служба Марійського духовного центру