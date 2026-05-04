Послуги адвоката з банкрутства: як захистити бізнес і мінімізувати ризики

Глобальні економічні кризи та внутрішні виклики в Україні регулярно призводять до фінансової нестабільності бізнесу. У таких умовах питання банкрутства стає не лише актуальним, а й критично важливим для збереження активів і репутації. Саме тому послуги адвоката з банкрутства — це не витрати, а стратегічна інвестиція у безпечне врегулювання боргів.

Що таке загроза неплатоспроможності і чому важливо діяти вчасно

Загроза неплатоспроможності — це фінансовий стан, за якого компанія або фізична особа не зможе виконувати свої грошові зобов’язання протягом наступних 12 місяців. Цей момент є юридично значущим, адже запускає цілий комплекс правових наслідків.

У такій ситуації важливо не зволікати. Адвокат з банкрутства допомагає:

  • правильно зафіксувати фінансовий стан;
  • підготувати доказову базу;
  • уникнути помилок при подачі документів;
  • обрати оптимальну правову стратегію.

Обов’язок звернення до суду: строки і відповідальність

Закон зобов’язує боржника звернутися до господарського суду протягом одного місяця з моменту виникнення неплатоспроможності. Ігнорування цього обов’язку може призвести до:

  • солідарної відповідальності керівництва;
  • фінансових санкцій;
  • ускладнення процедури банкрутства.

Супровід адвоката дозволяє дотриматися всіх процесуальних вимог і мінімізувати ризики.

Юридичні послуги з банкрутства: що входить

Професійний юрист із банкрутства забезпечує повний супровід справи:

  • аналіз фінансового стану;
  • підготовка заяв і процесуальних документів;
  • представництво в суді;
  • взаємодія з арбітражним керуючим;
  • захист інтересів клієнта на всіх етапах.

Коли потрібен адвокат з банкрутства

Якщо ви боржник:

  • виникла загроза неплатоспроможності;
  • накопичилися борги та штрафи;
  • відкрито виконавче провадження;
  • існує ризик втрати майна;
  • необхідно реструктуризувати або списати борги;
  • потрібна підготовка до банкрутства фізичної особи.

Якщо ви кредитор:

  • потрібно оцінити ризики контрагента;
  • необхідно подати заяву про відкриття справи;
  • важливо включити кредиторські вимоги;
  • є підозра на фіктивні борги;
  • потрібен контроль процедури банкрутства.

У кожному з цих випадків своєчасне залучення адвоката дозволяє отримати значну перевагу.

Переваги роботи з Адвокатським бюро NPB

Адвокатське бюро Анни Огулькової “Національне правниче бюро” пропонує:

  • понад 15 років практики у сфері банкрутства;
  • супровід справ по всій Україні;
  • глибоку експертизу у фінансовому та господарському праві;
  • індивідуальну стратегію під кожного клієнта;
  • повну конфіденційність;
  • ефективні переговори з кредиторами;
  • комплексний підхід — від аналізу до завершення справи.

Банкрутство — це складний юридичний процес із великою кількістю нюансів. Помилки можуть коштувати бізнесу активів або навіть призвести до персональної відповідальності керівництва.

Саме тому послуги адвоката з банкрутства є ключовим інструментом для:

  • захисту майна;
  • контролю над ситуацією;
  • мінімізації фінансових втрат;
  • законного врегулювання боргів.

 

