Послуги адвоката з банкрутства: як захистити бізнес і мінімізувати ризики
Глобальні економічні кризи та внутрішні виклики в Україні регулярно призводять до фінансової нестабільності бізнесу. У таких умовах питання банкрутства стає не лише актуальним, а й критично важливим для збереження активів і репутації. Саме тому послуги адвоката з банкрутства — це не витрати, а стратегічна інвестиція у безпечне врегулювання боргів.
Що таке загроза неплатоспроможності і чому важливо діяти вчасно
Загроза неплатоспроможності — це фінансовий стан, за якого компанія або фізична особа не зможе виконувати свої грошові зобов’язання протягом наступних 12 місяців. Цей момент є юридично значущим, адже запускає цілий комплекс правових наслідків.
У такій ситуації важливо не зволікати. Адвокат з банкрутства допомагає:
- правильно зафіксувати фінансовий стан;
- підготувати доказову базу;
- уникнути помилок при подачі документів;
- обрати оптимальну правову стратегію.
Обов’язок звернення до суду: строки і відповідальність
Закон зобов’язує боржника звернутися до господарського суду протягом одного місяця з моменту виникнення неплатоспроможності. Ігнорування цього обов’язку може призвести до:
- солідарної відповідальності керівництва;
- фінансових санкцій;
- ускладнення процедури банкрутства.
Супровід адвоката дозволяє дотриматися всіх процесуальних вимог і мінімізувати ризики.
Юридичні послуги з банкрутства: що входить
Професійний юрист із банкрутства забезпечує повний супровід справи:
- аналіз фінансового стану;
- підготовка заяв і процесуальних документів;
- представництво в суді;
- взаємодія з арбітражним керуючим;
- захист інтересів клієнта на всіх етапах.
Коли потрібен адвокат з банкрутства
Якщо ви боржник:
- виникла загроза неплатоспроможності;
- накопичилися борги та штрафи;
- відкрито виконавче провадження;
- існує ризик втрати майна;
- необхідно реструктуризувати або списати борги;
- потрібна підготовка до банкрутства фізичної особи.
Якщо ви кредитор:
- потрібно оцінити ризики контрагента;
- необхідно подати заяву про відкриття справи;
- важливо включити кредиторські вимоги;
- є підозра на фіктивні борги;
- потрібен контроль процедури банкрутства.
У кожному з цих випадків своєчасне залучення адвоката дозволяє отримати значну перевагу.
Переваги роботи з Адвокатським бюро NPB
Адвокатське бюро Анни Огулькової “Національне правниче бюро” пропонує:
- понад 15 років практики у сфері банкрутства;
- супровід справ по всій Україні;
- глибоку експертизу у фінансовому та господарському праві;
- індивідуальну стратегію під кожного клієнта;
- повну конфіденційність;
- ефективні переговори з кредиторами;
- комплексний підхід — від аналізу до завершення справи.
Банкрутство — це складний юридичний процес із великою кількістю нюансів. Помилки можуть коштувати бізнесу активів або навіть призвести до персональної відповідальності керівництва.
Саме тому послуги адвоката з банкрутства є ключовим інструментом для:
- захисту майна;
- контролю над ситуацією;
- мінімізації фінансових втрат;
- законного врегулювання боргів.