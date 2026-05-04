Послуги адвоката з банкрутства: як захистити бізнес і мінімізувати ризики

Глобальні економічні кризи та внутрішні виклики в Україні регулярно призводять до фінансової нестабільності бізнесу. У таких умовах питання банкрутства стає не лише актуальним, а й критично важливим для збереження активів і репутації. Саме тому послуги адвоката з банкрутства — це не витрати, а стратегічна інвестиція у безпечне врегулювання боргів.

Що таке загроза неплатоспроможності і чому важливо діяти вчасно

Загроза неплатоспроможності — це фінансовий стан, за якого компанія або фізична особа не зможе виконувати свої грошові зобов’язання протягом наступних 12 місяців. Цей момент є юридично значущим, адже запускає цілий комплекс правових наслідків.

У такій ситуації важливо не зволікати. Адвокат з банкрутства допомагає:

правильно зафіксувати фінансовий стан;

підготувати доказову базу;

уникнути помилок при подачі документів;

обрати оптимальну правову стратегію.

Обов’язок звернення до суду: строки і відповідальність

Закон зобов’язує боржника звернутися до господарського суду протягом одного місяця з моменту виникнення неплатоспроможності. Ігнорування цього обов’язку може призвести до:

солідарної відповідальності керівництва;

фінансових санкцій;

ускладнення процедури банкрутства.

Супровід адвоката дозволяє дотриматися всіх процесуальних вимог і мінімізувати ризики.

Юридичні послуги з банкрутства: що входить

Професійний юрист із банкрутства забезпечує повний супровід справи:

аналіз фінансового стану;

підготовка заяв і процесуальних документів;

представництво в суді;

взаємодія з арбітражним керуючим;

захист інтересів клієнта на всіх етапах.

Коли потрібен адвокат з банкрутства

Якщо ви боржник:

виникла загроза неплатоспроможності;

накопичилися борги та штрафи;

відкрито виконавче провадження;

існує ризик втрати майна;

необхідно реструктуризувати або списати борги;

потрібна підготовка до банкрутства фізичної особи.

Якщо ви кредитор:

потрібно оцінити ризики контрагента;

необхідно подати заяву про відкриття справи;

важливо включити кредиторські вимоги;

є підозра на фіктивні борги;

потрібен контроль процедури банкрутства.

У кожному з цих випадків своєчасне залучення адвоката дозволяє отримати значну перевагу.

Переваги роботи з Адвокатським бюро NPB

Адвокатське бюро Анни Огулькової “Національне правниче бюро” пропонує:

понад 15 років практики у сфері банкрутства;

супровід справ по всій Україні;

глибоку експертизу у фінансовому та господарському праві;

індивідуальну стратегію під кожного клієнта;

повну конфіденційність;

ефективні переговори з кредиторами;

комплексний підхід — від аналізу до завершення справи.

Банкрутство — це складний юридичний процес із великою кількістю нюансів. Помилки можуть коштувати бізнесу активів або навіть призвести до персональної відповідальності керівництва.

Саме тому послуги адвоката з банкрутства є ключовим інструментом для:

захисту майна;

контролю над ситуацією;

мінімізації фінансових втрат;

законного врегулювання боргів.