28 липня на Тернопільщині підтверджено 49 випадків зараження вірусом COVID-19

Станом на 28 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2822 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2577 випадків – дорослі, 245 випадків – діти), з них 39 летальних. Видужало 1721 особа.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2112, з яких 752 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 34 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1360 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 56 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).



❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 740 (220 одужало, 2 летальних);

– Бережанський район – 87 (27 одужало, 2 летальних);

– Борщівський район – 20 (17 одужало);

– Бучацький район – 117 (89 одужало, 2 летальних);

– Гусятинський район – 84 (46 одужало);

– Заліщицький район – 68 (58 одужало, 5 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 152 (93 одужало, 2 летальний);

– Зборівський район – 30 (20 одужало);

– Козівський район – 72 (66 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 442 (405 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 123 (79 одужало);

– Монастириський район – 250 (207 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 28 (12 одужало);

– Підгаєцький район – 10 (5 одужало, 2 летальних);

– Теребовлянський район – 43 (19 одужало);

– Тернопільський район – 187 (99 одужало, 1 летальний);

– Чортківський район – 143 (77 одужало);

– Шумський район – 226 (182 одужало, 10 летальних).



За попередню добу:

✅видужало 8 осіб

✅проведено 101 дослідження методом ПЛР.

✅проведено 70 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 5 осіб виявлено позитивний результат та 13 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 4 осіб виявлено позитивний результат.

✅підтверджено 49 випадків зараження вірусом COVID-19



🌏Географія поширення нових випадків:



⭕️м. Тернопіль (32 особи)



⭕️Монастириський район (3 особи):

• с. Лазарівка – 3



⭕️Кременецький район (1 особа):

• м. Кременець – 1



⭕️Лановецький район (1 особа):

• с. Влащинці – 1



⭕️Бучацький район (4 особи):

• м. Бучач – 3

• с. Осівці – 1



⭕️Тернопільський район (4 особи):

• с. Байківці – 1

• с. Глибочок – 2

• с. Мишковичі – 1



⭕️Теребовлянський район (1 особа):

• м. Теребовля – 1



⭕️Чортківський район (1 особа):

• м. Чортків – 1



⭕️Підгаєцький район (1 особа):

• м. Підгайці – 1



⭕️Підволочиський район (1 особа):

• с. Климківці – 1

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