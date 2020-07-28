28 липня на Тернопільщині підтверджено 49 випадків зараження вірусом COVID-19
Станом на 28 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2822 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2577 випадків – дорослі, 245 випадків – діти), з них 39 летальних. Видужало 1721 особа.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2112, з яких 752 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 34 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1360 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 56 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 740 (220 одужало, 2 летальних);
– Бережанський район – 87 (27 одужало, 2 летальних);
– Борщівський район – 20 (17 одужало);
– Бучацький район – 117 (89 одужало, 2 летальних);
– Гусятинський район – 84 (46 одужало);
– Заліщицький район – 68 (58 одужало, 5 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 152 (93 одужало, 2 летальний);
– Зборівський район – 30 (20 одужало);
– Козівський район – 72 (66 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 442 (405 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 123 (79 одужало);
– Монастириський район – 250 (207 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 28 (12 одужало);
– Підгаєцький район – 10 (5 одужало, 2 летальних);
– Теребовлянський район – 43 (19 одужало);
– Тернопільський район – 187 (99 одужало, 1 летальний);
– Чортківський район – 143 (77 одужало);
– Шумський район – 226 (182 одужало, 10 летальних).
За попередню добу:
✅видужало 8 осіб
✅проведено 101 дослідження методом ПЛР.
✅проведено 70 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 5 осіб виявлено позитивний результат та 13 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 4 осіб виявлено позитивний результат.
✅підтверджено 49 випадків зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (32 особи)
⭕️Монастириський район (3 особи):
• с. Лазарівка – 3
⭕️Кременецький район (1 особа):
• м. Кременець – 1
⭕️Лановецький район (1 особа):
• с. Влащинці – 1
⭕️Бучацький район (4 особи):
• м. Бучач – 3
• с. Осівці – 1
⭕️Тернопільський район (4 особи):
• с. Байківці – 1
• с. Глибочок – 2
• с. Мишковичі – 1
⭕️Теребовлянський район (1 особа):
• м. Теребовля – 1
⭕️Чортківський район (1 особа):
• м. Чортків – 1
⭕️Підгаєцький район (1 особа):
• м. Підгайці – 1
⭕️Підволочиський район (1 особа):
• с. Климківці – 1