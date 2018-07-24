Президент Єпископської Конференції Італії звернувся з офіційним листом до Митрополита з Тернопільщини Василія Семенюка

Президент Єпископської Конференції Італії Кардинал Гуальтьєро Басетті, який 14-15 липня брав участь у Всеукраїнські прощі до Зарваниці, нещодавно звернувся з офіційним листом до Архиєпископа і Митрополита Василія (Семенюка). У посланні Кардинал висловлює особливе зворушення, дякує за прийняття та можливість духовно пережити особливе паломництво українського народу до чудотворної ікони Зарваницької Матері Божої.

«Це були дні надзвичайно великих переживань, які були проведені біля прославленої ікони Матері Божої, яка після багатьох темних років підпілля та переслідування, повернулась, щоб возсіяти у великому відпустовому центрі, який Ви, дорогий брате, розбудували з великою вірою та ревністю, а також через великі жертви і терпіння», – зазначив Кардинал Басетті.

«Марійський духовний центр у Зарваниці тепер є одним із найважливіших місць культу в Європі, який присвячений Пречистій Діві Марії, як також серцем поклоніння вірних Української Греко-Католицької Церкви. Велике число вірних, які прийшли на паломництво на відпустового центру, є конкретним знаком Церкви, яка жива та подає свідчення, і яка знаходить у Божій Матері силу перенести випробовування і дивитись у майбутнє з надією.

Єднаючись із тисячами паломників, які кожного року йдуть до Марійського центру, прошу Пречисту Діву, щоб заступалася перед Богом за дорогим українським народом, щоб він міг віднайти мир та йти дорогою примирення і спільного добра; для сестри Церкви греко-католицької, щоб могла завжди з відвагою свідчити віру у воскреслого Господа, і для Вас, Ваше Преосвящентсво, щоб Мати Божа зберігала Вас в здоров’ї і дарувала дари радості, щоб бачити добрі плоди такої великої Вашої апостольської праці».

Прес-служба архиєпархії