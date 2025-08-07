На частині вулиці Андрія Чайковського перекриють рух транспорту

З 12 по 18 серпня 2025 року в Тернополі буде тимчасово перекрито рух транспорту на частині вулиці Андрія Чайковського. Обмеження діятимуть на відрізку від перехрестя з вулицею Євгена Мешковського до початку вулиці Глибокої.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради у зв’язку з проведенням робіт із влаштування мереж водопостачання та водовідведення. Міська рада просить водіїв врахувати цю інформацію під час планування поїздок та заздалегідь обирати альтернативні маршрути.