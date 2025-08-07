Від “Великого будівництва” до руїн: що стало з Водною ареною в Тернополі?

Водна арена Тернопіль, яка повинна була стати однією з головних спортивних атракцій міста та області, перетворилася на запустілий об’єкт всього за кілька тижнів після завершення будівництва. Про це в соціальних мережах тернополянин Volodymyr A. Halytskiy, опублікувавши фотографії занедбаного стану спортивного комплексу. Замість того, щоб стати місцем для національних і міжнародних змагань, Водна арена зараз виглядає як пустка.

Занедбана інфраструктура

За словами Volodymyr A. Halytskiy, спортивний об’єкт, на який було витрачено понад 100 мільйонів гривень, наразі перетворився на руїну. Він зазначає, що зникли камери спостереження, а на їхньому місці висять лише обірвані кабелі. Поламані замки, сміття всередині будівель, зірвані літери з назви арени – це все, що залишилося від того спортивного комплексу, яким так пишалася Тернопільщина. Інформаційні стенди порізані, а банери валяються на підлозі, що дає підстави для обурення серед місцевих жителів.

Територія навколо Водної арени заросла бур’янами. На думку місцевих мешканців, бур’яни, які тут завжди росли, тепер виглядають як ще один символ занедбаності цього об’єкта.

Ідея «Великого будівництва» та обіцянки

Водна арена була частиною програми «Велике будівництво», що мала на меті розвиток спортивної інфраструктури країни. Місто Тернопіль активно рекламував проект, стверджуючи, що він стане важливим спортивним об’єктом для регіону. Всього за кілька років будівництва, на проект було витрачено 68 мільйонів гривень з державного бюджету, а також додатково передано 25,9 мільйона гривень з бюджету міста на співфінансування. Обіцяли, що Водна арена буде використовуватися для проведення міжнародних чемпіонатів з водних видів спорту, а також стане тренувальною базою для національних збірних команд.

Однак, на жаль, об’єкт так і не став тим «туристичним магнітом», яким його обіцяли. Перші знаки занепаду з’явилися ще в 2021 році, коли роботи не були завершені. Вартість будівництва не була точно визначена, але станом на 2021 рік, на завершення робіт вже було витрачено понад 100 мільйонів гривень, однак об’єкт досі не працює на повну потужність.

Що стало причиною занепаду?

Запитання, яке хвилює місцевих мешканців і тернополян загалом: чому, незважаючи на великі державні та місцеві інвестиції, спортивний комплекс так швидко занепав? Проблема полягає в тому, що, незважаючи на величезні витрати, об’єкт так і не був належно утримуваний і не зміг реалізувати свій потенціал. Замовником будівництва була Департамент капітального будівництва Тернопільської обласної адміністрації, а сам проект три рази вводився в експлуатацію. Однак, і в 2020 році, і в 2021, і в 2024 році були лише урочисті відкриття з високопрофільними політиками, включаючи президента, але реально функціонуючої інфраструктури так і не було.

Криза управління та непідготовленість до експлуатації

За словами Віктора Кузяка, спортивний об’єкт міг би стати важливим місцем для проведення до 10 національних змагань з веслування, канополо, човнів «Дракон» та інших водних видів спорту. Однак через занедбаний стан арени і її неналежну експлуатацію, цей потенціал наразі втрачається. Об’єкт міг би стати важливою базою для тренувань національних збірних команд, але зараз це неможливо, адже стан об’єкта не відповідає базовим стандартам для проведення змагань.

Надії на відновлення: чи є шанс?

У березні 2025 року керівництво Федерації каное України провело зустріч з керівництвом Тернопільської ОВА, на якій обговорили можливість розвитку «Водної арени» і її майбутнє як спортивного комплексу для змагань на національному та міжнародному рівнях. У цьому контексті обговорювалося питання інвестицій і роботи з органами місцевого самоврядування для відновлення нормальної роботи спортивного комплексу.

Однак, ситуація лише погіршилася після березня 2025 року.

Незважаючи на надії на відновлення, стан об’єкта не змінився. Більш того, ситуація ще більше погіршилася. Територія залишилася в занедбаному стані, а ремонтні роботи так і не були розпочаті. Після обіцянок і планів розвитку, тернополяни знову почали ставити питання про те, куди йдуть бюджетні кошти, і чому проект, який був обіцяний як успішний, досі не дає результатів. Відсутність реальних змін залишає місцеву громаду в розгубленості, і питання про подальшу долю цього спортивного об’єкта залишається відкритим.

Важливо, щоб місцева влада і відповідальні органи вжили реальних заходів для збереження та належного утримання таких важливих об’єктів інфраструктури, які мають величезний потенціал, але вимагають відповідального ставлення та управління.