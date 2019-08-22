На Тернопільщині ледве не згорів хлопчик

Сьогодні у селі Бариш Бучацького району ледве не згорів 14-річний хлопчик. Про це повідомляють в Управління ДСНС України у Тернопільській області.

20 серпня о 11:09 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у селі Бариш Бучацького району.

За лічені хвилини на місце події прибули бійці 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. По прибуттю з’ясували, що загорання виникло у господарській будівлі. Площа пожежі становила 30 м2.

Завдяки оперативним та злагодженим діям бійців ДСНС о 11:54 вогонь локалізували, а о 12:44 пожежу повністю ліквідували.

Внаслідок загорання знищено вікна, двері, підлогу на площі 30 м. кв.

На пожежі отримав травми неповнолітній, 2005 року народження, якого транспортовано автомобілем екстреної медичної допомоги в Бучацьку центральну районну клінічну лікарню.