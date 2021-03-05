Хто вона, оператор лінії 102 Юлія Козевич, яка врятувала співрозмовника від самогубства

Оператора лінії 102 Юлію Козевич відзначили за порятунок життя людини

Подяку від начальника ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола отримала оператор лінії 102 Юлія Козевич. Дівчина у відповідальний момент не розгубилася і доклала всіх зусиль, аби запобігти самогубству, на яке зважився ветеран АТО.

Нагадаємо, трагедія ледь не трапилася у селі Констанція Борщівської ОТГ. 22 лютого о 20.25 на лінію 102 зателефонував чоловік і сказав, що має намір звести рахунки з життям. Дзвінок прийняла оператор Юлія Козевич. Дівчина швидко зорієнтувалася в ситуації та зробила все, аби відрадити співрозмовника від необдуманого вчинку.

Оператор розмовами відволікала увагу чоловіка, який був налаштований рішуче. Під час спілкування вона вивідала його особисті дані та місце перебування. Повідомлення переадресувала співробітникам Борщівського відділення поліції для здійснення негайного реагування. На місце події був направлений наряд.

38-річного чоловіка вдалося врятувати. Нині він шкодує про свій намір, каже, недобре затіяв, та в цей час іншого виходу не бачив.

Юлія не вважає свій вчинок чимось особливим, каже, що на її місці кожен вчинив би так само, адже людське життя – найвища цінність.