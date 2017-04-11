На Тернопільщині активісти «Автомайдану» стали свідками неприпустимого порушення

ВСГО «Автомайдан» стали свідками неприпустимого порушення. Тягач ДАФ з донецькими номерами, який перевозив дробильну установку EXTEC C-12, відмовився заїжджати на вагу. Маса вантажу – 58.24 тонни, що разом із тягачем становить майже 80 тон повної ваги. Водій пред’явив документи, за якими прямував із Соснівки в Полупанівську філію ТОВ ВК «Гірничодобувна компанія». Далі кермувальник автотранспорту зачинився у кабіні і очікував на закінчення робочого дня, адже за відмову важитися він заплатить символічний штраф.

Нагадаємо, 6 квітня голова Тернопільської ОДА Степан Барна та голова обласної ради Віктор Овчарук підписали меморандум про співпрацю з сільськогосподарськими та гірничо-добувними підприємствами Тернопільщини. У документі, зокрема, йдеться про те, що з метою збереження асфальтового покриття доріг максимальна маса вантажу повинна становити не більше 24-х тон. Із повним текстом меморандуму можна ознайомитися тут goo.gl/sbFc10.

Просимо обласну владу та керівництво ГУ НП в Тернопільській області належним чином відреагувати на вказані порушення і звернути увагу керівництва Полупанівської філії ТОВ ВК «Гірнидобувна компанія» на текст меморандуму, який підприємство підписало, але не вважає за потрібне виконувати, – йдеться у заяві “Автомайдану”.