З Тернополя в зону АТО передають бійцям маскувальні сітки
Понад 200 студентів історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка плетуть маскувальні сітки для бійців АТО. Перед Пасхою відправляють на передову 15 маскувальних сіток. Кожна з них має 30 квадратних метрів, загальна площа сіток – 450 квадратних метрів.
«Ці маскувальні сітки, які відправляємо бійцям 44-тої бригади, плели десь півтора місяця. Купуємо в Харкові сіткову основу, бо там найдешевше. Після цього ріжемо матеріал на шматки в університеті, натягуємо на каркас і починаємо працювати», – розповідає викладач ТНПУ ім. В. Гнатюка, кандидат історичних наук, доцент Володимир Кіцак.
Студенти педагогічного університету передають сітки в зону АТО не вперше. Почали плести їх ще з 2015 року. Навесні 2015-го виготовили 1000 квадратних метрів сіток, восени у 2015-му – ще 600 кв. м. Навесні 2016-го – 900, а восени минулого року – 1300 квадратних метрів. «До кінця семестру плануємо зробити ще близько 300 метрів сітки. Якщо вдасться виконати заплановану роботу, ми вийдемо на площу півгектара, тобто на 5 тисяч квадратних метрів», – каже Володимир Кіцак. – «Однією сіткою можна накрити один БТР. Наразі можна сказати, що ми забезпечили накриття маскувальними сітками близько 130 БТРів. Якщо встигнемо здійснити ще заплановану роботу – буде 170 накритих БТРів нашими сітками. Але сітки не вічні, вони рвуться, знищуються. Ми забезпечуємо, але розуміємо, що далі треба працювати».
Кошти на закупівлю матеріалів, зокрема сіткової основи і фарб, надає Тернопільський обласний осередок партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Допомагає партія також з відправкою вантажів.
«Маскувальні сітки життєво необхідні нашим воїнам в зоні АТО. Тому максимально підтримуємо волонтерський рух, який сформувався за ці роки тут, на історичному факультеті. У плетінні маскувальних сіток беруть участь сотні студентів. Важливо, що це все відбувається в стінах університету. Це власне чудовий приклад патріотичного виховання молоді», – зазначає керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило. – «Ми постійно вивчаємо потреби бійців. Минулого місяця передали приціл нічного бачення одній зі штурмових бригад. Неодноразово відправляли в зону АТО продукти харчування, питну воду та іншу допомогу. На початку лютого гуманітарний вантаж відправили в Авдіївку. Ми і надалі вивчаємо нагальні потреби наших воїнів та населення, яке проживає в зоні АТО. Це одна з основних напрямків роботи нашої партії». Окрім матеріальної допомоги, обласний осередок партії підтримує бійців і по інших напрямках – надає їм безкоштовну юридичну консультацію.
«Це маскувальні сітки для бронетехніки. Ми давали на 80-ту бригаду, ними накривали станції радіоелектронної боротьби, БТРи, медичні машини, хамери. У 24–тій яворівській бригаді нашими сітками була накрита танкова рота. У 44-тій бригаді накривали гармати», – каже Володимир Кіцак.
19-річний студент Назар Мунило з першого курсу долучається до плетіння маскувальних сіток. «У мене дуже багато друзів, які були в зоні АТО, перебувають там зараз. Ці сітки необхідні їм на передовій. Бійці захищають нас, а ми хоча би якоюсь мірою підтримуємо, допомагаємо їм. Цю сітку ми плетемо для 80-тої бригади, в якій служив наш викладач», – каже студент ТНПУ ім. В. Гнатюка Назар Мунило.
Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри стародавньої та середньовічної історії Іван Зуляк служив в зоні АТО у 2015-2016 роках. Сьогодні він разом із викладачами і студентами передає своїм бойовим побратимам допомогу. Окрім маскувальних сіток, з історичного факультету бійцям відправляють на передову паски, солодощі, малюнки та листи.
«Під час мого перебування на сході студенти дуже підтримували, особливо маскувальними сітками. Зараз ми з бійцями час від часу спілкуємося. Була така ініціатива студентська, викладацька, ми зібрали кошти і підготували для відправки в зону АТО 200 пасок, а також побутові речі. Намагаємося підтримати наших захисників. Відправляємо зараз цей вантаж, хочемо, щоб у бойових умовах на передовій вони відчули нашу увагу і радість Великодня», – каже Іван Зуляк.